‘İnsanca bir bedeli olmalıdır’

Yayınlanma: 02.06.2024 - 14:06

Güncelleme: 02.06.2024 - 14:06

Öğretmenler, ücreti yetersiz olduğu için merkezi sınavlarda görev almak istemiyor ve başvuru yapmamalarına karşılık ÖSYM tarafından yapılan görevlendirmeleri kabul etmiyor. Konuya ilişkin Cumhuriyet’e konuşan Hürriyetçi Eğitim Sen Genel Başkanı Levent Kuruoğlu “İnsanlar istirahat zamanlarından fedakarlık yaparak sizin çalışmalarınıza yardımcı olacaksa bunun da insanca bir bedeli olmalıdır” değerledirmesinde bulundu. Sınav görevlerinden alınan ücretlerin özellikle büyükşehirlerde ulaşım ve yemek masrafını bile zor karşıladığına dikkat çeken Kuruoğlu, “Sınavlarda görevlilere düşen sorumlulukların ağırlığı düşünüldüğünde bu ücretlerle meslektaşlarımız sınav görevi almak istememektedir. Buna rağmen ÖSYM resen görevlendirmelere başlamıştır. Yeterli ücret vermeyen, yeterli sınav görevlisi bulamadığında resen görevlendirme yapan ÖSYM ve uzaktan eğitim yapan üniversiteler çok yakında büyük bir dirençle karşı karşıya kalacaktır” ifadelerini kullandı.

‘BIÇAK KEMİĞE DAYANMIŞTIR’

ÖSYM’nin Anadolu Üniversitesi ve Atatürk Üniversitesi’ndeki sınav görevli ücretlerini arttırmamak için direndiğini söyleyen Kuruoğlu, “Eğitim çalışanları sizin keyfi olarak görevlendireceğiniz yarı zamanlı çalışanınız değildir. Ya görevlilerin emeğinin karşılığını verin ya da bu dayatmalarla, kurumunuzla hiçbir ilgisi olmayan eğitim çalışanlarını baskı altına almaya çalışmayın. Bıçak kemiğe dayanmıştır. Bizden uyarması. Yakın bir zamanda sınavları yapacak görevli bulamayacaksınız” dedi. ANKARA





2024 YILI SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ

Salon Başkanı: 1.057 TL

Gözetmen: 1.025 TL

Yedek Gözetmen: 769 TL

Bina Sınav Sorumlusu: 1.922 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 1.281 TL

Bina Yöneticisi (Okul Müdürü): 1.217 TL

Bina Yöneticisi Yardımcısı (Müdür Yrd): 1.089 TL

Yardımcı Engelli Gözetmen: 1.281 TL

E-Sınav Uygulama Sorumlusu: 961 TL

E-Sınav Salon Başkanı: 833 TL

E-Sınav Gözetmen: 769 TL





GÜNCEL AÖF SINAV GÖREVLİ ÜCRETLERİ

Bina Sınav Sorumlusu: 707,70 TL

Bina Sınav Sorumlusu Yardımcısı: 575,58 TL

Salon Başkanı: 500,50 TL

Gözetmen: 425,43 TL