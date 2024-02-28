Yayınlanma: 28.02.2024 - 11:21

Güncelleme: 28.02.2024 - 11:21

AYT sınavında matematik içerisindeki ve bir fonksiyonun belirli bir aralıktaki alanını hesaplamak için kullanılan İntegral, müfredattan kaldırılıp kaldırılmadığı ile merak ediliyor. Peki, İntegral müfredattan kalkacak mı? İntegral AYT sınavından çıkacak mı?

İNTEGRAL NEDİR?

Integral, matematikte bir kavramdır ve bir fonksiyonun belirli bir aralıktaki alanını hesaplamak için kullanılır. Bir fonksiyonun integrali, bu fonksiyonun altındaki alanı temsil eder.

Genel olarak, bir fonksiyonun belirli bir aralıktaki integralini hesaplamak için integral sembolü (?) kullanılır. İntegral sembolü, "integral al" anlamına gelir ve matematiksel ifadelerde fonksiyonun integralini ifade etmek için kullanılır.

Fonksiyonun integralini hesaplarken, integral sembolünden sonra fonksiyonun kendisi ve ardından değişkenin hangi aralıkta tüketileceği belirtilir. Bu, integralin hangi aralıktaki alanın hesaplanacağını belirler.

İNTEGRAL KALKTI MI?

Geçtiğimiz yıl Kahramanmaraş deprem felaketi sebebiyle YKS’den bazı konular muaf tutulmuştu. Limit, Türev, İntegral gibi konular AYT’den çıkarılan konulardan bazıları olmuştu. Yalnızca deprem sebebiyle alınan karar ile ilgili bu yıl herhangi bir karar ya da duyuru yer almıyor.