Eğitimde ‘tırpan’ modeli... MEB ‘müfredatta sadeleştirme’ adı altında matematikteki temel konulara el attı

Biyoloji dersine “yaratılış teorisini” koymaya hazırlanan MEB, “integral”i kaldırdı, “kümeler” ve “mantık”ta ise sadeleştirme yapılacağını bildirdi.

Aytunç Ürkmez
Yayınlanma: 27.02.2024 - 04:00
Eğitimde ‘tırpan’ modeli... MEB ‘müfredatta sadeleştirme’ adı altında matematikteki temel konulara el attı
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) eğitimde milli ve manevi değerlerin ön plana çıkarıldığı “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında öğretim programları çıkarmayı hedefliyor.

Bu model kapsamında yapılan müfredat değişikliğinde son olarak, 2024- 2025 eğitim-öğretim yılından başlayarak uygulanacak ortaöğretim kademesindeki biyoloji dersinin merkezine “yaratılış teorisinin” konulduğu ortaya çıkmıştı.

Laik ve bilimsel eğitime karşı atılımın ortaöğretim matematik dersinde de yaşandığı ortaya çıktı. Kaynaklardan edinilen bilgiye göre 2024-2025 eğitim öğretim yılından sonra geçerli olarak ortaöğretim matematik dersi konuları arasından “integral” çıkarıldı. Bunun yanı sıra; “kümeler” ve “mantık” konularının içeriğinde de sadeleştirme yapılıp derslerin sınıfları değiştirildi.

Öte yandan bakanlık, yeni müfredata göre ders kitabı hazırlamaya başladı. Bakanlığın yayınevlerine derslerin içeriklerine ilişkin bilgilendirme yazısı gönderdiği ortaya çıktı. Söz konusu yazıda, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli Ortak Metni” adıyla bir belgeden söz edildi.

‘YENİ REJİM YARATILIYOR’

Eğitimci Özgür Bozdoğan, müfredat değişikliğine ilişkin Cumhuriyet’e değerlendirmelerde bulundu. Bozdoğan, “Diğer yapılan değişikliklerden çok daha ciddi bir adımla karşı karşıyayız. Eğitimin kamusal özelliği yitiriliyor. Uzun süredir bahsettiğimiz, ‘Eğitim aracılığıyla yeni bir rejim yaratılıyor’ sözü şu anda tam olarak gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı


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