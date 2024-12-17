Bu kadar vicdansızlık pes dedirtti: İş kazası geçirdi, çalışma saatleri artırıldı

Yayınlanma: 17.12.2024 - 13:59

Güncelleme: 17.12.2024 - 14:02

Eğitim İş İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Temsilcilik Başkanı Nuray Aras, çalıştığı üniversite yönetimince baskı ve mobbinge maruz bırakıldı. Aras, üniversitede iş kazası geçirdi ve bunun sonucunda “ağır ve tehlikeli işlerde çalışması, uzun süre ayakta kalması beyin sinir cerrahisi açısından sakıncalıdır” raporunu aldı. Buna karşın müdürünün Aras için “30 dakika çalışsın 5 dakika dinlensin” yanıtını verdiği öğrenildi.

TALEBİ UYGUN GÖRÜLMEDİ

Aras sonrasında “MEB onaylı Dış Giyim Kalfalık ile Bilgisayar İşletmenliği sertifikalarının olduğunu, üniversitenin beden gücüne ihtiyaç duyulmayan ve uzun süre ayakta kalmayı gerektirmeyen bir biriminde çalışabileceğini” bildiren dilekçesini Rektörlüğe verdi. Talebi uygun görülmedi. Yaşananların üstüne Eğitim İş konuyu mahkemeye taşıdı. Üniversiteye idari dava açıldı. Mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

ÇALIŞMA SAATİ ARTIRILDI

Olaylar sonrası Aras’ın görev yeri değişikliği ve mesai saatleri belirlendi. Buna göre normalde mesaisi 8.00-17.00 saatleri arasında olan Aras’ın yeni mesaisi sabah 8.00’da başlayıp, gece 20.30’da sona erecek şekilde ayarlandı. Tüm sağlık raporlarına ve mahkeme kararına rağmen Aras’a yine temizlik işi verildi. Aras’tan her gün 6 adet sınıfı, çok sayıda laboratuvarın da bulunduğu Su Ürünleri Fakültesi ve Eczacılık Fakültelerine ait 2 bina ile Medya Merkezi’ni temizlemesi beklendi.

Ayrıca bir engelli oğlu da bulunan Aras’ın oğlunu okula götürmesi bile engellendi. Aras, oğlunun hastane işleri için birim müdürü A.G.Ü’nün yanına gittiğinde ise A.G.Ü sert bir tutum izleyerek, Aras’a izin vermedi.

'REKTÖRLÜK ARAS'I TEHLİKEYE ATIYOR'

Konuya ilişkin, Eğitim İş İzmir 4 No’lu Şube (Yükseköğretim Şubesi) Başkanı Elbey Kale Cumhuriyet’e açıklamalarda bulundu. Kale, “17.30’dan sonra kampüs kapılarında bulunan güvenlik görevlileri dışında hiçbir çalışanın kalmadığı, hava karardıktan sonra saldırgan olabilen köpeklerin bulunduğu, saldırı ya da taciz riskinin olabileceği kampüste Nuray Aras’ın tek başına temizlik yapması beklenmektedir. Rektörlük, Nuray Aras’ın sağlığı ve oğlunun hayatıyla oynadığı yetmiyormuş gibi can güvenliğini de tehlikeye atmak istemektedir” dedi.

'MAHKEME KARARLARI UMURSANMIYOR'

Aras’ın yoğun mesaisine rağmen haksızlıklara uğrayan ve hakkını arayan çalışanlar için mücadele ettiğini ifade eden Kale, “İKÇÜ Rektörlüğü ise Nuray Aras’ı sağlığından etmek, ağır engelli oğlunu özel eğitiminden mahrum bırakmak için elinden geleni yapmakta, yasaları çiğnemekte, mahkeme kararlarını umursamamaktadır” ifadelerini kullandı.

'MÜCADELEMİZ SÜRECEK'

İKÇÜ Rektörlüğü’nün yaptığı yanlıştan dönmesi gerektiğini belirten Kale, “Başta YÖK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere tüm yetkili kurumlar bu konuda gereğini yapmalıdır. Emekçilerden yana taraf olan Eğitim İş Sendikası, temsilcilerine ve üyelerine yapılan haksızlıklar karşısında boyun eğmeyecek, kararlılıkla hak arama mücadelesini sürdürecektir” diye konuştu.