CHP'li Gamze Akkuş İlgezdi: 133 bin mobbing şikâyeti yapıldı

Yayınlanma: 01.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 01.01.2024 - 04:08

CHP’li İlgezdi, bilgi edinme talebi kapsamında aldığı 12 yıllık ALO 170 verilerini derledi. İlgezdi, “Bu sayının büyüklüğünü anlamak için bu oranın saatte 1.2, günde 29, ayda 870, yılda ise 10 bin 585 olduğunu söylemekte fayda var. Çalışanlarımıza iliklerine kadar mobbing yapılıyor” dedi.

İlgezdi, mobbing aramalarında yıllara, yaşlara, cinsiyete, çalışılan işyerine göre bilgileri alamadıklarını söyledi. Bu konuda daha detaylı bir çalışma yapılmazsa gerektiğini söyleyen İlgezdi, şunları kaydetti:

“Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu’nun amacına göre bir çalışma yapmadığı yoğun mobbing şikâyetleri ile ortaya çıkıyor. Yaptırım gücü olamayan kurulun kuruluş amaçları olan, ‘işyerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine yönelik olarak ülke çapında politikaların belirlenmesine katkı sağlamak, eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerini koordine etmek ve yönlendirmek’ görevlerini yapmadığı da açık. Günde 29 mobbing şikâyeti gelirken kurulun sadece kâğıt üzerinde olduğu da ortaya çıktı.”