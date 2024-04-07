İSG/1 sınavı nedir? İSG/1 sınavı ne zaman?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, gerçekleştirilecek 2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı'na başvuruların bitmesi ile sınav tarihi merak ediliyor. Peki, İSG/1 sınavı nedir? İSG/1 sınavı ne zaman?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.04.2024 - 18:30
İSG/1 sınavı nedir? İSG/1 sınavı ne zaman?
Abone Ol google-news

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı başvuruları geride kaldı. ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2024-İSG/1 başvuruları 27 Mart'a kadar alındı. Peki, İSG/1 sınavı nedir? İSG/1 sınavı ne zaman? 

İSG/1 NE ZAMAN?

2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı, 5 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

İSG SINAVI NEDİR?

ÖSYM tarafından her yıl mayıs ve aralık aylarında yapılıyor.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanı olmak için kanunda belirtilen bölümlerden mezun olmak ve İSG kursunu bitirip İSG sınavını kazanmak gerekiyor.

Sınavda adaylara, 5 ayrı sertifika alanında çoktan seçmeli sorulardan oluşan test uygulanıyor.


İSG haberleri ne zaman haberleri iş yeri haberleri
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

43 yıllık serüvenin ardından Kaptan Tsubasa için son düdük çaldı

43 yıllık serüvenin ardından Kaptan Tsubasa için son düdük çaldı
Sigara zamları hız kesmiyor: Fiyatlar yeniden güncellendi

Sigara zamları hız kesmiyor: Fiyatlar yeniden güncellendi
TFF'den Galatasaray'ın pankart talebine cevap

TFF'den Galatasaray'ın pankart talebine cevap
Bursa’da mazbata töreninde şiddet: MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı!

Bursa’da mazbata töreninde şiddet: MHP’li üye CHP’li üyeye kafa attı!
Armağan Çağlayan Ayvalık'taki o fiyat listesini paylaşıp tepki gösterdi: 'Bayram diye cozutmayın'

Armağan Çağlayan Ayvalık'taki o fiyat listesini paylaşıp tepki gösterdi: 'Bayram diye cozutmayın'
Türkiye’nin sıradışı başarısı: Dünyanın en çapkın ülkesi oldu!

Türkiye’nin sıradışı başarısı: Dünyanın en çapkın ülkesi oldu!
Galatasaray'dan flaş açıklama: 'Bir üyemiz 40 kişilik grubun saldırısına uğramıştır'

Galatasaray'dan flaş açıklama: 'Bir üyemiz 40 kişilik grubun saldırısına uğramıştır'
Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!

Tarihinde bir ilki başardı: Arda Turanlı Eyüpspor Süper Lig’de!