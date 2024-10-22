Yayınlanma: 22.10.2024 - 10:42

Güncelleme: 22.10.2024 - 10:42

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) başvuru süreci başladı. Peki, İSG/2 başvuruları başladı? İSG başvurusu nasıl yapılır?

İSG/2 BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

ÖSYM'den yapılan açıklamada; "2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (2024-İSG/2), 8 Aralık 2024 tarihinde uygulanacaktır.

Sınava başvurular 22-30 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacaktır.

İSG BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Adaylar, başvurularını 22 Ekim 2024 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir.

Sınava ilişkin ayrıntılı bilgi 2024-İSG/2 Kılavuzu’nda yer almaktadır. Adaylar Kılavuz’a aşağıdaki bağlantıdan erişebilecektir. Sınava başvuracak adayların Kılavuz’u dikkatle incelemeleri gerekmektedir.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." denildi.