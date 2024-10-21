Yayınlanma: 21.10.2024 - 12:25

Güncelleme: 21.10.2024 - 12:25

2024-2025 Eğitim yılı için Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuru takvimi yayımlandı. Peki, VGM burs başvuru tarihleri ne zaman? VGM burs başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları nedir?

VGM BURS BAŞVURULARINDA SON GÜN NE ZAMAN?

Bugün(21 Ekim) başlayan VGM burs başvuru işlemleri 31 Ekim 2024 tarihinde sona erecek.

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM burs başvuru işlemleri 'burs.vgm.gov.tr' adresi üzerinden yapılıyor.

VGM ÜNİVERSİTE BURSUNDAN KİMLER YARARLANAMAZ?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret düzeyinde ücret alan veya gelire sahip öğrencilere,

b) Yabancı uyruklu öğrencilere,

c) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

ç) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

d) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

e) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

f) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim yılında Genel Müdürlük bursundan yararlanmaktayken başarısız olma nedeniyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu Bakanın onayı ile Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlükçe belirlenecek burs kontenjanının %10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilebilir.

VGM ÜNİVERSİTE BURSU NE KADAR?

2023-2024 eğitim yılında Ekim ayından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 750 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 2 bin TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 1.250 TL olarak belirlendi.

VGM BURSU NE KADAR SÜREYLE ÖDENİYOR?

Yükseköğrenim bursu ön lisans ya da lisans programı öğrencilerine bir eğitim yılında 8 ay (Ekim-Mayıs), ortaöğrenim bursu ise ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine bir eğitim yılında 9 ay (Ekim-Haziran) süre ile veriliyor.