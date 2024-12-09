İSG/2 sonuçları açıklandı mı? İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

2024 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı’nın (2024-İSG/2) sonuç tarihi merak ediliyor. Peki, İSG/2 sonuçları açıklandı mı? İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSG/2 sonuçları açıklandı mı? İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.12.2024 - 14:14

İş Sağlığı ve Güvenliği sınavı (İSG) 2. oturumu, 8 Aralık 2024 Pazar günü gerçekleştirildi. Sınav telaşını geride bırakan adaylar sonuç heyecanı yaşıyor. Peki, İSG/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM İSG/2 sonuçları için tarih verdi. Yayımlanan takvime göre, sınav sonuçları 3 Ocak 2025 tarihinde adayların erişimine açılacak.

SORU VE CEVAPLAR ERİŞİME AÇILDI

Sınava katılam adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 8 Aralık 2024 tarihinde saat 13.00'ten itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.


Etiketler: #İSG #İSG/2 Sınavı

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