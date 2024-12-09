AÖL sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 1. dönem sınavları ne zaman?

Yayınlanma: 09.12.2024 - 08:46

Güncelleme: 09.12.2024 - 08:46

2024 AÖL sınavları için tarih araştırmaları başladı. Aralık ayında MEB tarafından uygulanacak olan AÖL sınavları öncesinde, binlerce öğrenci gözlerini AÖL sınav giriş belgelerine çevirdi. Peki, 2024 AÖL sınavları ne zaman yapılacak?

AÖL 1. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Sınavlar üç oturum halinde 81 ilde uygulanacak. İşte, sınav tarihleri ve saatleri:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 10.00’da

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi günü Türkiye saati ile 14.00’te,

3. Oturum: 22 Aralık2024 Pazar günü Türkiye saati ile 10.00’da uygulanacak.

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYIMLANIR?

AÖL sınav giriş belgesi 16 Aralık 2024 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresinden ilan edilecek.