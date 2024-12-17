İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı tarihleri ne zaman? AUZEF final sınavı giriş belgesi sorgulama
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin sınav tarihleri takvimi belli oldu. Güz Dönemi vize sınavları ardından final sınavları merak ediliyor. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı tarihleri ne zaman? AUZEF final sınavı giriş belgesi sorgulama
2024-2025 Eğitim yılının AUZEF Güz Dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler sınavlara nerede katılacağını merak ediyor. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı tarihleri ne zaman? AUZEF final sınavı giriş belgesi sorgulama
AUZEF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AUZEF final sınavı yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.
AUZEF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?
AUZEF final sınavları 28 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak.
Bütünleme (Telafi) Sınavı ise 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.
Etiketler: #AUZEF #İstanbul üniversitesi AUZEF
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