Yayınlanma: 17.12.2024 - 13:11

Güncelleme: 17.12.2024 - 13:11

2024-2025 Eğitim yılının AUZEF Güz Dönemi final sınavları için geri sayım başladı. Öğrenciler sınavlara nerede katılacağını merak ediyor. Peki, İstanbul Üniversitesi AUZEF final sınavı tarihleri ne zaman? AUZEF final sınavı giriş belgesi sorgulama

AUZEF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AUZEF final sınavı yerleri henüz açıklanmadı. Konuya ilişkin duyuru yayımlandığında haberimize ekleyeceğiz.

AUZEF SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

AUZEF final sınavları 28 - 29 Aralık 2024 tarihlerinde uygulanacak.

Bütünleme (Telafi) Sınavı ise 1 - 2 Şubat 2025 tarihlerinde uygulanacak.