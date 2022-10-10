İstanbul’da okuyan öğrencilerin yıllık yaşam maliyeti 64 bin TL’ye çıktı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 04:00

Türkiye’nin 2018 yılının ortalarından itibaren içinden geçtiği ekonomik krizin etkilerinin en şiddetli yaşandığı kent İstanbul.

İstanbul, devlet ve vakıf üniversitelerinde öğrenim gören toplam 1 milyon 73 bin 384 öğrenciye ev sahipliği yapıyor. İstanbul’da yaşamanın maliyeti ağustos ayı verilerine göre bir yılda yüzde 101.69 oranında artış gösterdi. Üniversiteli gençlerin pek çok ihtiyacı, artan enflasyon oranları ile daha maliyetli hale geldi. Özellikle barınma, büyük kentlerde yaşayan öğrencilerin en büyük gideri haline dönüştü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İstanbul Planlama Ajansı (İPA) İstatistik Ofisi, 2022 Eylül ayı verileri üzerinden gerçekles¸tirdigˆi “Üniversite Öğrencilerinin Yaşam Maliyeti Araştırması” ile İstanbul’da yaşayan bir üniversite öğrencisinin aylık ve yıllık yaşam maliyetinin ne kadar degˆis¸tigˆini hesapladı.

BARINAMIYORLAR

Araştırmada bir öğrencini; barınma, market gideri, fatura ödemeleri, kültür sanat, kırtasiye, kişisel bakım, ulaşım gibi harcamaları yer aldı. Yapılan araştırmada şu çarpıcı bilgiler ortaya konuldu. İstanbul’da kiralar mevcut kiracılar için yıllık yüzde 45.48 oranında artarken, yeni kiracılar için bu oran yüzde 161.4’e kadar çıktı. Ortalama kira bedeli yeni kiralanacak konutlar için 6 bin 360 TL olurken barınma, özellikle I·stanbul’a egˆitim için gelmis¸ ve ailesi ile yas¸ama olanağı olmayan gençler için büyük bir kriz haline geldi.

Bir üniversite öğrencisinin aylık barınma ücreti KYK yurdunda 553 TL, özel yurtta 3 bin 300 TL, öğrenci evinde ise 1900 TL. Öğrenci evinde kalan bir üniversitelinin aylık market harcaması ise 1230 TL. Aile yanında, KYK ve özel yurtta kalan bir öğrencinin aylık fatura gideri 80 TL olurken öğrenci evinde kalan bir kişinin ise aylık fatura harcaması 480 TL’yi buldu. Bir öğrencinin aylık kültür, sanat, eğlence harcaması 260 TL, yemek maliyeti 550 TL, ulaşım harcaması 109 TL, kitap, kırtasiye harcaması 160 TL, kişisel bakım harcaması 210 TL, yıllık kıyafet ve aksesuar harcaması 2 bin 570 TL, yıllık teknoloji harcaması ise 2 bin 920 TL olarak belirlendi.

AİLE DE SORUN YURT DA

İstanbul’da ailesinin yanında kalan bir üniversite öğrencisinin aylık toplam yaşam maliyeti 1826.5 TL, KYK yurdunda kalan öğrencinin 2 bin 379.5 TL, özel yurtta kalan öğrencinin 5 bin 126.5 TL, öğrenci evinde kalan bir üniversitelinin ise 5 bin 356.5 TL olarak hesaplandı. İstanbul’da ailesinin yanında kalan bir üniversite öğrencisinin yıllık toplam yaşam maliyeti 21 bin 918 TL, KYK yurdunda kalan öğrencinin 28 bin 554 TL, özel yurtta kalan öğrencinin 61 bin 518 TL, öğrenci evinde kalan bir üniversitelinin ise 64 bin 278 TL olarak belirlendi. ? İSTANBUL

KENTLERDE SÜRDÜRÜLEMEZ DURUMDA

İstanbul’da; Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun (KYK)12 bin 699 yatak kapasiteli 20 öğrenci yurdu bulunuyor. Öğrenciler, 2021-2022 eğitim öğretim döneminde kaldıkları yurtların niteliğine göre aylık 230-390 TL arasında değişen ücretler ödedi. 2022-2023 döneminde ise KYK yurt ücretlerinin 250-450 TL arasında degˆis¸ecegˆi açıklandı. İstanbul’da özel vakıf ve kurumların ise 28 bin 900 yatak kapasiteli, 251 ögˆrenci yurdu var. Cumhurbas¸kanlıgˆı’nın açıklamasına göre, 2022-2023 döneminde özel yurtların fiyatları, yıllık 20 bin TL ile 80 bin TL arasında. KYK bursu/kredisi 2022 yılında lisans ögˆrencileri için aylık 850 TL, yüksek lisans ögˆrencileri için ise 1700 TL olarak belirlendi. Özellikle kentlerde üniversite ögˆrencisi olmak ekonomik olarak sürdürülebilir olmaktan çıktı.