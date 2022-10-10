Yurt terasından izlediği itfaiyeci eğitimleri hayatını değiştirdi, 'patronluğu' elinin tersiyle itti
Ziraat mühendisliği okurken yurt terasından itfaiye istasyonundaki eğitimleri 3 yıl boyunca aralıksız izleyen 27 yaşındaki Merve Yiğit, babasının okulu bitirip başına geçmesini istediği işyeri patronluğunu elinin tersiyle itti. İtfaiyeci olan genç kadın, ilk başta ailesinden tepki alırken, şimdi gurur kaynağı oldu.
Antalya’da yaşayan Merve Yiğit (27), baba mesleği ziraat mühendisi olmak için Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne girdi. Antalya’da Büyükşehir Belediyesi’nin Hürriyet İtfaiye İstasyonu'na komşu olan bir yurda yerleşen Yiğit, okul eğitimini sürdürmeye devam etti. İtfaiye erlerinin zorlu ve sıkı eğitimlerini 3 yıl boyunca yurdun terasından izleyen Yiğit, kariyerinde önemli bir değişikliğe giderek itfaiyeci olmaya karar verdi.
Akdeniz Üniversitesi Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümünü bitiren genç kadın, ardından KPSS'ye girip yeterli puanı aldı. İtfaiye mülakatlarından da tam not alan Yiğit, terastan izlediği erlerden biri olmayı başardı.
Yaklaşık 1 yıldır Hürriyet İtfaiye İstasyonu'nda görev yapan Yiğit, erkek itfaiye erlerinin yanı sıra kadın mesai arkadaşları Betül Erdal (24), Seda Özyurt (25) ve Merve Nur Toy (25) ile birlikte zorlu eğitimler alıyor, görev verildiğinde ise istasyondan çıkış yapıp yangın ve kurtarma gibi olaylara müdahalede bulunuyor.
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