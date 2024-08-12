İstismarla suçlanan öğretmene görev

Yayınlanma: 12.08.2024 - 05:41

Güncelleme: 12.08.2024 - 05:41

İzmir’de 12 yaşındaki N.T. adlı kız çocuğunun, öğretmeni F.Ş. tarafından cinsel istismara uğradığı iddiaları yargıya taşındı. “Basit yaralama, sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı” suçlarından iddianame hazırlanırken N.T’nin avukatı avukat Selen Göreci Palavar, iddianameye itiraz etti. Palavar ayrıca şüpheli F.Ş’nin başka bir okula görevlendirilmesine tepki göstererek konuyu Milli Eğitim Bakanlığı’na, Bayındır Kaymakamlığı’na bildirdi.

Cumhuriyet’e konuşan Palavar, “Şüphelinin yaz dönemi meslek içi eğitimlere katıldığını ve yeni dönem için de başka bir okula görevlendirildiğini sehven öğrendik. Dosya kapsamına sunduğumuz deliller ve ihbarlar sonucu şahsın pedofili olma şüphesi yüksekken hâlâ öğretmenlik yapması ve çocuklarla toplumda temas halinde olmasını kabul edemiyoruz. Şüpheli hakkında yeni ihbarlar, yeni bilgiler alıyoruz. Şahsı tanıyan herkes hareket ve davranışlarındaki tutumdan her zaman kendisinden şüphelendiklerini belirtiyor” ifadelerini kullandı.