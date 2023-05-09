İYİ Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Atabay: Üniversiteye girişte 3 hak olacak

Yayınlanma: 09.05.2023 - 04:00

Güncelleme: 09.05.2023 - 04:00

İYİ Parti Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sevinç Atabay, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu yeniden hazırlayacaklarını belirterek “Özellikle de özel okul öğretmenlerinin özlük haklarının ve onların işveren tarafında olan yüklerinin devlet tarafından ödenmesi için gerekli mevzuatı hazırlamaya başladık. Özel okul öğretmenlerinin sigorta ve primleri devlet tarafından ödenecek” dedi. Millet İttifakı’nın eğitim politikaları üzerine konuştuğumuz Atabay, üniversite sınavının yılda en az üç kez yapılacağını, adayların en iyi sonucu aldıkları sınavın puanının dikkate alınacağını açıkladı.

Açılmayan köy okulu bırakmayacaklarını ve taşımalı sisteme son vereceklerini vurgulayan Atabay, “20 bin 860 kapatılan köy okulundan 11 bininin hemen açılması gerekiyor çünkü buralarda öğrenci var. Taşımalı sistemle taşınan ilkokul ve ortaokul öğrencisi sayısı 780 bin. Bu rakam da orada olan okulların açılması gerektiğini gösteriyor” dedi.

LGS KALKACAK

Sevinç Atabay, eğitim sisteminde yapılacak değişiklikleri şöyle sıraladı:

Eğitimi her türlü ideolojik etkiden arındıracağız. Eğitimde bilimsel bilgi rehberimiz olacak.

Yerel ve evrensel değerlere sahip öğrenciler yetiştireceğiz.

Her çocuğun en az bir yıl okulöncesi eğitim almasını sağlayacağız. Bir yıl okulöncesi eğitim parasız ve zorunlu olacak.

İlkokul eğitimini beş yıl yapacağız.

Ortaokul eğitimi dört yıl, lise eğitimi üç yıl olacak.

Fırsat eşitliği sağlayacağız. Ailenin ekonomik şartlarından bağımsız olarak eğitimin önündeki tüm engelleri kaldıracağız.

Özel eğitim ihtiyacı olan çocukların ve özel yetenekli çocukların tüm eğitim ihtiyaçlarını ücretsiz olarak bütçeden karşılayacağız.

Sağlıklı nesiller için okullarda ücretsiz sabah kahvaltısı ve öğle yemeği vereceğiz.

Teknolojiyi bilgiye erişmek ve bilgi üretmek için kullanabilen bir nesil yetiştireceğiz.

Her çocuğun hayatta ve işte iletişim kurabilecek düzeyde İngilizce öğrenmesini sağlayacağız.

LGS’yi en kısa sürede kaldıracağız. Öğrencilerin ilgi, istek ve yeteneklerine göre lise eğitimi alabileceği bir sistem kuracağız.

Meslek sahibi işsizler yetiştirilmesine son vereceğiz. Mesleki ve teknik eğitimde ihtiyaç kadar meslek elemanı yetiştireceğiz.

Eğitim harcamalarından KDV’yi kaldıracağız.

Nitelikli ders kitapları

Nitelikli ders kitapları hazırlayacağız.

Atanamayan öğretmen sorununu biz çözeceğiz. En kısa sürede 250 bin öğretmen ataması yapacağız.

İhtiyaç kadar öğretmen yetiştireceğiz. Öğretmenleri çok iyi yetiştirmek için öğretmen eğitimine önem vereceğiz.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın her kademesinde yöneticilerin atanmasında liyakati esas alacağız.

Okul yöneticilerinin atanmasında liyakati esas alan bir sistem kuracağız. Atamalarda her türlü kayırmacılığa ve istismara son vereceğiz.

Üniversiteler özgür, özerk ve bilimsel olacak. Bilimsel özerkliğin olmadığı yerde bilim olmaz.

Tepeden ve demokratik olmayan bir şekilde rektör atanmasına derhal son vereceğiz. Üniversiteler kendi rektörünü seçecek.

ÖĞRENCİLERE DESTEK

OKULLU KART: İlkokul, ortaokul öğrencilerine kırtasiye yardımı ve ücretsiz internet desteği.

GENÇ KART: Lise ve üniversite öğrencilerine kırtasiye yardımı, ücretsiz internet ve ulaşım desteği.

HAYAT KART: Yetişkinlere ulaşım ve ihtiyaç desteği.