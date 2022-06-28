İzmir’de 41 yıllık milli eğitim geleneği eğitimcilerin elinden alındı

28 Haziran 2022 Salı, 02:00

Türkiye’nin 3. büyük ili İzmir’de, 41 yıllık milli eğitim geleneği halini alan öğretmenevleri bir bir yok oluyor. Kent merkezinde yer alan üç ayrı öğretmenevi ya yıkıldı, ya da başka amaçlarla kullanıma açılarak eğitimcilerin elinden alındı.

Konak’ta yer alan 42 odalı ve 125 yatak kapasiteli, aynı zamanda düğün salonu, restoran ve seminer merkezi olarak da hizmet veren Hasan Sağlam Öğretmenevi, daha modern ve çağdaş mimari ile yenisi inşa edileceği gerekçesiyle önceki yıl yıkıldı. Öğretmenevi, bölgenin SİT alanı olması ve alanda yaşanan mülkiyet sorunları nedeniyle yenilenemedi ve yıkıldığı ile kaldı. 2020’de meydana gelen İzmir depreminde hasar gören ve ardından boşaltılarak yıkımına başlanan beş yıldızlı otel konforundaki Bornova Öğretmenevi de aynı kaderi paylaştı.

Karşıyaka sahilinde merkezi konumuyla dikkat çeken öğretmenevi ise önceki yıl başlayan restorasyon işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte öğretmenlerin kullanımından çıkartılarak, Olgunlaşma Enstitüsü’ne devredilerek kurs merkezine dönüştürüldü. Aynı zamanda akşam sanat okulu olarak da hizmet veren tesislerin kapatılması ile İzmirli eğitimciler ellerindeki bu fırsatı da kaybetmiş oldu.

YENİ TESİSLER AÇILMALI

Acilen yeni tesisler kazandırılması için çağrıda bulunan Eğitim İş Sendikası İzmir 1 No’lu Şube Başkanı Adem Yıldırım, “Öğretmen arkadaşlarımız konaklama konusunda ciddi sıkıntılar yaşıyor. Kente ziyarete gelen meslektaşlarımız uygun fiyata konaklayacak, devlete ait tesis bulamıyor. Resmi kurumlara ait diğer misafirhanelerde ise yeterli kapasite olmadığından öğretmen arkadaşlarımıza kalacak yer bulmakta güçlük çekiyoruz. Öğretmenevleri sadece konaklama anlamında değil, başka sosyal etkinlikler, paneller ve mesleki bazı eğitimler için de kullanılıyordu. İzmir’in merkezinde kentimize yakışır, meslektaşlarımızın faydalanabileceği yeni ve modern tesislerin inşasına başlanmasına, varsa da yasal sorunların ivedilikle çözülmesini bekliyoruz” dedi.