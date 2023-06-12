Kabataş'ta müdüre protesto

Kabataş Erkek Lisesi Pilav Günü’nde müdür ve vakıf başkanı protesto edildi. Cumhuriyet’e konuşan eğitimci Aydoğan, “Kabataş Erkek Lisesi mezunlarının gerçekleştirdiği protesto; eğitimi kuşatma altına almaya çalışan tüm politikalara teslim olunmayacağının kanıtıdır” dedi.

Sena Tufan
Yayınlanma: 12.06.2023 - 03:00
Kabataş'ta müdüre protesto
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Kabataş Erkek Lisesi’nde dün düzenlenen 115. Geleneksel Pilav Günü’nde mezunlar, okul müdürü Muharrem Bayrak ve Kabataş Erkek Lisesi Eğitim Vakfı (KELEV) Başkanı Ahmet Çağlar’a tepkilerini, konuşma yaptıkları sırada ıslık ve alkışlarla gösterdi.

Protestoya gerekçe olarak 7 yıldır bitmeyen Feriye Sarayı yurt inşaatları, Üsküdar ve Ümraniye’de bulunan erkek yurtlarında yapılan cemaat toplantıları ve okul müdürünün liyakatsiz olması gösterildi.

(Feray Aytekin Aydoğan)

Cumhuriyet’e konuşan eğitimci Feray Aytekin Aydoğan, “Kabataş Erkek Lisesi mezunlarının gerçekleştirdiği protesto; eğitimi kuşatma altına almaya çalışan tüm politikalara teslim olunmayacağının kanıtıdır. Laik ve kamusal eğitim mücadelesi çocuklarımızın, memleketin geleceğine sahip çıkma mücadelesi ve bu yaşamsal mücadeleden vazgeçmeyen milyonlar bu ülkenin umududur” ifadelerini kullandı. 


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