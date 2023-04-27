Kabataş-Bağcılar hattında kopan tel seferleri aksattı

Kabataş-Bağcılar arasında tramvay seferlerinde elektrik teli kopması nedeniyle aksama yaşanıyor.

DHA
Yayınlanma: 27.04.2023 - 09:15
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Kabataş-Bağcılar arasında sefer yapan T1 tramvay hattında enerji sağlayan telin Seyitnizam durağı yakınında kopması nedeniyle seferlerde aksamalar yaşandı.

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattımızda geçici bir süre için seferlerimiz Kabataş-Cevizlibağ ve Zeytinburnu-Bağcılar istasyonları arasında yapılmaktadır" ifadeleri yer aldı.

Ekiplerin onarım çalışmalarının ardından seferlerin normale dönmesi bekleniyor.


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