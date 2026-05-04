Kadın Araştırmaları Derneği’nden liseli kızlara yönelik yeni proje: Hatay’ın Anka kızları

Kadın Araştırmaları Derneği’nin yeni projesi “Hatay’ın Anka Kızları” programının ilk bölümüne tanık olmak üzere Hatay’da, Kurtuluş Caddesi üzerindeki Sam Franss oteldeyiz. Proje ekibi, eğitimciler, liseli kız öğrenciler ve anneleriyle neşeli kahvaltılar, edebiyat ve resim atölyeleriyle dolu iki gün geçiriyoruz.

Önce projeyi biraz anlatalım, “Kendi küllerinden değil kendi içlerindeki güçten doğmaya hazırlanan gençlerin öyküsü”nü yazalım. Sorumlusu Gülsün Kaya, saymanı Behice Çapın, yazmanı Rüveyda Ekiz, iletişim sorumlusu Sibel Gökdere olan projenin amacı; liseli kız öğrencilerin edebiyat, resim, müzik, bilim, teknoloji ve felsefe alanlarında kendi potansiyellerini keşfetmelerini sağlamak, yaratıcı düşünme becerilerini geliştirmek ve onların ilgi duydukları alanlarda üretim yapmaya teşvik etmek. Genç kızların yalnızca bilgi edinmelerini değil aynı zamanda kendilerini ifade edebilen, sorgulayan, özgüven sahibi ve çok yönlü bireyler olarak gelişmelerini desteklemeyi hedefleyen proje çerçevesinde katılımcıların farklı disiplinlerle tanışması, yeteneklerini fark etmeleri de amaçlanıyor.

YAŞAR KEMAL’İN ÖYKÜSÜ...

Programın ilk atölyesinde Yaşar Kemal’in “Kalemler” öyküsü okunuyor. Edebiyat öğretmeni Serpil Pazar, okuma sırasında soruları ile öğrencileri öykünün içine iyice çekiyor. Yorumlar, eleştiriler yapılıyor ve öykünün sonu hepimizin içine oturuyor. Atölyenin sonunda pazar öğrencilerden, öyküyle ilgili bir paragraf yazmalarını istiyor.

Öğrencilerin kimisi “Neriman’ın Mutlu Sonu” başlığı ile öyküye farklı bir son yazıyor, kimisi de “Peki Neriman şimdi nerede” sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. “Adalet”, “Göç Sorunu”, “Yalanlar ve Gerçekler”, “Yoksulluk”, “Toplumsal Çatışma”, “Hayatın Zorlukları”, öğrencilerin bu öyküyle ilgili yazılarının başlıklarından bazıları.

‘ANNE’ NASIL ÇİZİLİR?

Programın ilk haftasının ikinci gününde, resim öğretmeni Emin Boşnak ile “resim atölyesi” yapılıyor. Her öğrencinin önünde büyük bir tuval var. Boşnak, “Anenizin resmini yapın, istediğiniz rengi kullanın, istediğiniz biçimde başlayın ve yapın” diyor ve hemen ekliyor, “anne resmi çizmek zorunda da değilsiniz.”

Kızlar biraz düşünüp başlıyorlar eserlerine. Kimse annesini resmetmiyor ama ortaya çıkan ürünlere hayran olmamak imkânsız. Ceren, “Annemin adı Gülşen ben de gül resmi yaptım” diyor, Cemile de “Horos’un Gözü”nü çizmeyi tercih ediyor. Atölye bitiyor, anneler “Güçlü Anneler” projesinin sorumlusu ve uygulayıcısı Nuray Akmeriç’le yaptıkları buluşmadan dönüyor, resimler duvara asılıyor. Eserlerinden gurur duyan kızlar, “Acaba annelerimiz hangi resmi yaptığımızı bulabilir mi?” diye merak ediyor.

KİM KORKAR KÖTÜLÜKTEN?

Proje çerçevesinde 9 Mayıs’ta Hisar Okulları teknoloji öğretmeni Sedat Yalçın ile “Girişimcilik: Yapay Zekâ ve Mobil Uygulama, Geliştirme” atölyesi yapılacak. 10 Mayıs’ta düzenlenecek “Felsefe:Kim Korkar Kötülükten” başlıklı atölyenin eğitmeni ise Hisar Okulları felsefe öğretmeni Mehmet Salim Şirin.

Proje, 6 Haziran’da Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyesi Arkadaş İnan Özakın ile yapılacak “Bilim: Görme Biçimleri, Bilme Biçimleri” ve 7 Haziran’da eğitmenliğini Abdullah Kehale’nin yapacağı “Müzik: Ritm Çemberi” atölyeleri ile sona erecek.

‘KARARSIZLIĞIM GEÇECEK BİLİYORUM’

Programa katılan öğrencilerin doldurdukları ankette iki soru var: “Bu projeden beklentin nedir?” ve “Kendinde geliştirmek istediğin yön nedir?” Bu sorulara yanıtlardan bazıları şöyle:

- “Kendimi toplum içinde rahatça ifade edemiyorum. Bunu geliştirmek isterdim”

- “Kendimi müzik ve edebiyat alanında değiştirmek istiyorum.”

- “Kendi yapabileceğim şeylerin biraz da olsa farkına varabilmek.”

- Özgüven konusunda, kararlarım konusunda düşüncelerimi, bilgilerimi ve duygularımı geliştirmek isterdim.”

- “Kararsızlığımı ve özgüvenimi geliştirebileceğime inanıyorum.”

YALNIZ DEĞİLSİNİZ

Kadın Araştırmaları Derneği Genel Başkanı Prof. Necla Arat projeyi şöyle anlattı: “Ödül kazandığımız ‘Senin Gücün- Senin Öykün’ projesi, bizi bir doğal afet sonucu mahvolan yıkık bir kentle ve bu kentin yalnızlık, türlü yokluk ve yoksunluk içinde bile yıkılmayan insanları ile tanıştırmıştı. O depremin kayıplarının acısını içinde taşıyan, buna rağmen dimdik ayakta duran burslu depremzede kızlarımızdan biri, bize duygularını şöyle aktarmıştı: ‘Hatay’da genç kız ve kadın olmak, kalbinde ve aklında eski hayatının yıkıntıları dururken hayatında yeni bir sayfa açabilmek demek. Yıkıntıların ve mezarların etrafına bir hayat inşa edebilmek demek.’ Hatay’da yaşamını yasının çevresinde yeniden kuran, yas ile yaşamayı öğrenen genç kız ve kadınlar var. Biz bu nedenle onların yanında olabilmek, bu cesur ‘Anka Kızları’na destek vermek için yeni projemizi uygulamaya soktuk. Hatay’ın Anka Kızları’na destek vermek isteyen herkesi projemize katkıda bulunmaya, onlara ‘Yalnız değilsiniz’ demeye davet ediyorum.”