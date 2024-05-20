Yayınlanma: 20.05.2024 - 12:13

Güncelleme: 20.05.2024 - 12:13

Karneler ne zaman verilecek ve okullar ayın kaçında kapanacak sorusu pek çok öğrenci için merak konusu oldu. Peki, Karne günü ne zaman? Okulların ayın kaçında kapanacak?

KARNELER NE ZAMAN VERİLECEK?

Karnelerin verileceği tarih bilgisi MEB tarafından paylaşıldı. MEB'in verdiği bilgilere göre karne günü 14 Haziran 2024 olacak.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Karnelerini alan öğrenciler 9 Eylül 2024 tarihine kadar yaz tatili yapacak.