Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:54

Güncelleme: 13.06.2024 - 10:54

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 74 bin okulda 11 Eylül 2023'te çaldı. Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023'te, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan'da yapıldı. Peki, Karneler ne zaman verilecek? Karneler saat kaçta verilecek?

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karnelerin ise 14 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor. Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.