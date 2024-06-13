Karneler ne zaman verilecek? Karneler saat kaçta verilecek?

Okullarda son ders zili 14 Haziran'da çalacak. Milli Eğitim Bakanlığına (MEB) bağlı ilk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyondan fazla öğrenci, 14 Haziran'da karne alarak yaz tatiline girecek. Peki, Karneler ne zaman verilecek? Karneler saat kaçta verilecek?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.06.2024 - 10:54
Karneler ne zaman verilecek? Karneler saat kaçta verilecek?
Abone Ol google-news

İlk ve ortaöğretim kurumlarındaki 20 milyonu aşkın öğrenci ile 1,2 milyona yakın öğretmen için 2023-2024 eğitim öğretim yılının ilk ders zili 74 bin okulda 11 Eylül 2023'te çaldı. Birinci dönem ara tatili 13-17 Kasım 2023'te, ikinci dönem ara tatili ise 8-12 Nisan'da yapıldı. Peki, Karneler ne zaman verilecek? Karneler saat kaçta verilecek?

KARNELER SAAT KAÇTA VERİLECEK?

Karnelerin ise 14 Haziran Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verilmesi bekleniyor. Karneler, okul yönetiminin belirlediği saatler çerçevesinde 8.30 itibariyle verilmeye başlanıyor. Her okulun karne dağıtma saati birkaç saat farklılık gösterebilir.


2023-2024 eğitim öğretim yılı haberleri Karne haberleri MEB haberleri

İlgili Haberler

MEB ücretsiz yaz okulları ne zaman başlayacak?

MEB ücretsiz yaz okulları ne zaman başlayacak?
Havadaki karbonu doğrudan emebilen sünger üretildi

Havadaki karbonu doğrudan emebilen sünger üretildi
MEB’in okulların kapanmasına günler kala mezuniyet törenleri düzenlemesi tartışma yarattı

MEB’in okulların kapanmasına günler kala mezuniyet törenleri düzenlemesi tartışma yarattı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler