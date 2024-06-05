MEB’in okulların kapanmasına günler kala mezuniyet törenleri düzenlemesi tartışma yarattı

Yayınlanma: 05.06.2024 - 04:00

Güncelleme: 05.06.2024 - 04:00

Okulların kapanmasına sayılı günler kala son sınıf öğrencileri, mezuniyet tören ve balolarının heyecanını yaşarken Milli Eğitim Bakanlığı’ndan (MEB) okullara gönderilen “Mezuniyet Günü Etkinlikleri” başlıklı genelge tepkilere neden oldu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, önceki gün katıldığı bir televizyon programında balolara yasak getirilmediğini söyledi ama genelgede, “Okul dışındaki mekânlarda mezuniyet etkinlikleri gerçekleştirilmeyecektir” ifadesinin yanı sıra yoruma açık diğer bazı ifadeler de mezuniyet balolarına hazırlanan öğrenci ve velilerin kafasını karıştırdı.

Genelgede, “Okullarda/kurumlarda gerçekleştirilen etkinliklerin, dini ve milli bayram kutlamalarının ülkemizin örf, adet ve geleneklerimize uygun olarak düzenlenmesi, etkinlik programlarının milli, manevi değerleri yüceltecek şekilde hazırlanarak milli kültür ve değerlerimizle uyumlu olmayan etkinliklere kurumlarda yer verilmemesi gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

‘MUĞLAK YORUMLAR’

Bakanlık genelgesinde “Milletimizin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren bireyler olarak yetişmesi yönünde çaba gösterdiğimiz öğrencilerimizin eğitim yolculuğunda yeni bir aşamaya geçişini kutlamak düşüncesiyle mezuniyet günü düzenlemek istemeleri durumunda etkinliklerin amacından sapmaması, milli eğitimin genel ve özel amaçlarına aykırı durumlar ortalya çıkmaması için” sıralanan maddelerin bazıları şöyle:

Özellikle okul öncesi ve ilköğretim kademelerinde, çocukların yaş ve gelişim seviyelerine uygun etkinlikler düzenlenmesine dikkat edilecektir.

Velileri ve okulları külfete sokacak etkinliklerden kaçınılacak, etkinlikler için okulların uygun mekan ve/veya alanları kullanılacak, okul/kurum dışındaki mekanlarda mezuniyet etkinlikleri gerçekleştirilmeyecektir.

Okul aile birliklerince düzenlecek etkinlikler de ilgili mevzuatın ve bu genelgenin hükümlerine tabidir.

Genelgeyi Cumhuriyet’e değerlendiren Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay, MEB’in bu genelgesi öğrencilerin isteklerini ve duygularını göz ardı ederek, onları bürokratik engellerle ve kısıtlamalarla boğmaktadır. Genelgenin gerekçe gösterildiği ‘milli, manevi, ahlaki ve kültürel değerler’ kavramları muğlak ve öznel yorumlara açık. Bu çerçevede hangi tür etkinliklerin uygun olup olmadığına dair net bir kriter sunulmaması, keyfi uygulamalara yol açabilir” vurgusu yaptı.

‘KEYFİ UYGULAMALAR’

“Bu karar alınırken sosyal alan bırakmadığınız, kutlama alanı olmayan okulları düşündünüz mü” diye soran Özbay, şöyle konuştu: “MEB, bu soruna nasıl bir çözüm üreteceğini açıklamıyor. Bu durum, her okulun kendine özgü imkân ve ihtiyaçlarını karşılayabilecek esneklikten yoksun bir yaklaşımı beraberinde getiriyor. Gençlerin bu özel gününde coşkularını ve heyecanlarını kutlamalarını engelleyecek yasakçı bir yaklaşım, eğitim ruhuna aykırıdır. MEB, şatafatı önlemeyi amaçlıyorsa, bunu daha yapıcı ve yaratıcı yöntemlerle gerçekleştirebilirdi. MEB’in bu kararı alırken velilerin ve eğitimcilerin görüşlerini ne kadar dikkate aldığı da sorgulanmalıdır. MEB’in mezuniyet genelgesi, bürokratik engeller yaratmakta, keyfi uygulamalara zemin hazırlamakta ve eğitim ruhuna aykırı bir yasakçı yaklaşım sergilemektedir.”