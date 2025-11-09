Öğrencilerle birlikte aileler ve öğretmenler de Kasım ara tatili takvimine göre plan yapacak; 2025-2026 eğitim öğretim yılında yarıyıl tatili Ocak ayında, ikinci ara tatil ise Mart ayında gerçekleştirilecek. Peki, Kasım ara tatil ne zaman bitiyor? Kasım ara tatili kaç gün sürecek?

KASIM ARA TATİL NE ZAMAN?

Bu yıl 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayan ara tatil, 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek; hafta sonlarıyla birleştiğinde öğrenciler toplam 9 gün tatil yapacak.

KASIM ARA TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Okullar 17 Kasım 2025 Pazartesi günü açılacak.