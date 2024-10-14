Yayınlanma: 14.10.2024 - 09:37

Güncelleme: 14.10.2024 - 09:37

Okulların açılmasıyla birlikte Kasım ara tatili ve Nisan ara tatil tarihi, okulların kapanma tarihi merak konusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı 2024-2025 akademik takvimine göre Kasım ayı içerisinde 9 günlük ara tatil yapacak. Peki, Kasım ara tatili ne zaman? Okullar ne zaman ara tatile girecek?

ARA TATİL NE ZAMAN?

Kasım ara tatili 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında yaşanacak.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili ise 20 Ocak 2025 Pazartesi başlayacak ve 31 Ocak 2025 Cuma sona erecek.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İkinci dönem, 3 Şubat 2025 Pazartesi başlayacak ve 20 Haziran 2025 Cuma tamamlanacak.