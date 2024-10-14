Deprem mi oldu? 14 Ekim 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 14.10.2024 - 09:20

Güncelleme: 14.10.2024 - 09:20

Son dakika deprem bilgileri araştırılıyor! AFAD, Kandilli il il son depremler listesi yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 14 Ekim'de meydana gelen depremler...

14 EKİM'DE MEYDANA GELEN DEPREMLER

08:48:39 -.- 1.8 -.- KOCYURDU-(OSMANIYE)

08:34:49 -.- 1.8 -.- KOYYERI-(OSMANIYE)

08:22:32 -.- 3.6 3.6 SURIYE

08:21:41 -.- 1.1 -.- YUVA-GURUN (SIVAS)

08:11:05 -.- 2.0 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

07:57:53 -.- 2.1 -.- MEHMETBEY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

07:54:40 -.- 2.9 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

07:51:29 -.- 2.0 -.- ASAGIBOZKUYU-KADIRLI (OSMANIYE)

07:50:18 -.- 2.4 -.- ZUMRUT-LICE (DIYARBAKIR)

07:06:30 -.- 3.3 3.4 SEHITVEREN-BULANIK (MUS)

06:46:40 -.- 2.0 -.- YARIMCA-DARENDE (MALATYA)

05:57:26 -.- 1.1 -.- KARACAOREN-(MUGLA)

05:32:51 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

05:30:37 -.- 2.0 -.- ARIKONAK-SINCIK (ADIYAMAN)

05:17:46 -.- 1.9 -.- ULUKOY-(MALATYA)

05:14:34 -.- 1.3 -.- SEYITUSAGI-YESILYURT (MALATYA)

05:09:27 -.- 1.1 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN)

05:00:55 -.- 2.0 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)

04:56:12 -.- 1.1 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

04:53:57 -.- 1.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ)

04:46:42 -.- 1.4 -.- CIGIRLI-PUTURGE (MALATYA)

03:53:06 -.- 3.4 3.6 GURCISTAN

03:52:05 -.- 1.4 -.- KARATAS-(DENIZLI)

03:29:38 -.- 1.1 -.- ZEYTINLIBAG-AKHISAR (MANISA)

02:35:36 -.- 1.6 -.- AKSU-SINCIK (ADIYAMAN)

01:03:43 -.- 2.9 -.- AKDENIZ

01:02:09 -.- 2.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)

00:29:26 -.- 3.8 3.7 AYVACIK-SAIMBEYLI (ADANA)

00:14:45 -.- 1.3 -.- ORTULUCE-BIGA (CANAKKALE)