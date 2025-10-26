Milli Eğitim Bakanlığı'nın duyurduğu 2025-2026 çalışma takvimine göre, öğrenciler kasım ayında kısa bir ara verecek. Peki, Kasım ara tatili ne zaman? Kasım ara tatili hangi gün başlıyor, bitiyor?

B İRİNCİ D ÖNEM ARA TAT İLİ (KASIM ARA TATİLİ) NE ZAMAN?

10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayacak 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek. Hafta sonu tatilleriyle birleştiğinde 9-10 Kasım hafta sonu ve 15-16 Kasım hafta sonuyla toplamda 9 güne çıkıyor.

İKİNCİ D ÖNEM ARA TAT İLİ (MART ARA TATİLİ) NE ZAMAN?

16 Mart 2026 Pazartesi günü başlayacak ve 20 Mart 2026 Cuma günü sona erecek.

Ara tatiller hafta sonu tatilleriyle birlikte toplam 9 gün sürecek.