Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ne zaman? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı ertelendi mi? Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı başvuruları ne zaman bitecek?

09 Ağustos 2022 Salı, 11:11

Kaymakam Adaylığı Sınav ilanı, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı. İçişleri Bakanlığınca Mülki İdare Amirliği Hizmetleri Sınıfı'na 100 kaymakam adayı alınacak.

KAYMAKAM ADAYLIĞI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Adaylar başvurularını, 2-9 Ağustos tarihlerinde herhangi bir ÖSYM başvuru merkezinden, "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacak. Geç başvuru günü 17 Ağustos 2022 olarak belirlendi.

KAYMAKAM ADAYLIĞI SINAVI NE ZAMAN?

Sınav, 16 Ekim 2022'de saat 10.15'te Ankara'da yapılacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sınavda 100 soru için 150 dakika (2,5 saat) süre tanınacak.