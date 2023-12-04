Yayınlanma: 04.12.2023 - 17:55

Güncelleme: 04.12.2023 - 17:55

Kaymakamlık sınavı, 7 il ve 9 sınav merkezindeki 47 binada 22 bin 15 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. Sınava ait temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'u ÖSYM'nin internet sitesinden erişime açıldı. Peki, Kaymakam Adaylığı Giriş Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? Kaymakam adaylığı giriş sınavı soruları ve cevapları açıklandı mı? Kaymakamlık sınav soruları ve cevaplarına nereden bakılır?

KAYMAKAMLIK SINAVI CEVAP ANAHTARI AÇIKLANDI MI?

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden erişebilecek.

Temel soru kitapçığı görüntüleme süreci, 13 Aralık 2023 tarihinde saat 23.59'da sonlanacak.

KAYMAKAMLIK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimiyle Kaymakam Adaylığı Giriş sınavı sonuç tarihi duyuruldu.

Adaylar, sınav sonuçlarını 28 Aralık 2023 tarihinde 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle öğrenebilecek.