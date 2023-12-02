Yayınlanma: 02.12.2023 - 13:10

Güncelleme: 02.12.2023 - 13:10

ATA AÖF vize sınavları 25-26 Kasım tarihlerinde üç oturumda gerçekleşti. Sınava katılan adaylar sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı araştırmaya başladı. Peki, ATA AÖF ara sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF vize sonuçları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF ara sınav sonuçları nereden öğrenilir?

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ATA AÖF internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ara sınav sonuçları sınavların tamamlanmasını ardından 2 hafta içerisinde ilan edilecek.

ATA AÖF VİZE SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ATA AÖF sınav sonuçları ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak sorgulanacak.

Sınav sonuçları https://obs.atauni.edu.tr/adresinden Kullanıcı Adı ya da T.C kimlik numarası ve öğrenci şifresi ile öğrenilecek.

ATA AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

I.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 09.30

II.Oturum 13 Ocak 2024 Saat: 14.00

III.Oturum 14 Ocak 2024 Saat: 15.00