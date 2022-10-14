Irak'ın yeni cumhurbaşkanı Abdullatif Muhammed Cemal Reşid kimdir?

14 Ekim 2022 Cuma, 13:05

Irak Meclisi’nde yapılan oturumunun ikinci turunda 162 oyla ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Reşid oldu.

ABDULLATİF MUHAMMED CEMAL REŞİD KİMDİR?

Abdullatif Muhammed Cemal Reşid 1944 yılında Süleymaniye'de doğdu. Siyasi kariyerine 1960'lı yıllarda başladı. Raşid, Avrupa'daki Kürt Öğrenci Derneği'nde lider oldu. 1992'de 2003'e kadar Irak Ulusal Kongresi liderliğini yaptı. 2003- 2010 yılları arasında Su Kaynakları Bakanı olarak görev yaptı. u Kaynakları Bakanı olarak görevinin sona ermesinden sonra, Irak hükümeti onu Birleşmiş Milletler FAO Genel Sekreteri olarak görevlendirdi. Aralık 2010'da Irak Cumhurbaşkanı Kıdemli Danışmanı olarak atandı ve Cumhurbaşkanı seçilene kadar bu görevde kaldı.

Irak Cumhurbaşkanı Reşid, Şii ittifakın Başbakan adayına hükümeti kurma görevi verdi

Irak'ın yeni Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşid, Şii ittifakın Başbakan adayı Muhammed Şiya es-Sudani’yi hükümeti kurmakla görevlendirdi.

Irak Meclisinde bugün yapılan oturumun ikinci turunda 162 oyla ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olan Reşid, hükümeti kurma görevini Koordinasyon Çerçevesi'nin adayı Sudani'ye verdi.

MUHAMMED ŞİYA ES-SUDANİ KİMDİR?

Sudani, Meysan ilinde kaymakamlık ve valilik görevlerinde bulundu.





1970 doğumlu Sudani, 2003 sonrası farklı dönemlerde Çalışma Bakanlığı yapmış ayrıca Tarım ile Göç ve Göçmenler Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret ile Maliye Bakanlığını da vekaleten yürütmüştü.





Mecliste iki vekili bulunan Furateyn Akımı’nın da lideri olan Sudani'yi eski Başbakan Nuri el-Maliki ile Fetih Koalisyonu lideri ve Haşdi Şabi komutanı Hadi el-Amiri önderliğindeki Şii Koordinasyon Çerçevesi Başbakan adayı göstermişti.



