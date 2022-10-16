Vaishali Takkar kimdir? Vaishali Takkar neden öldü?
Hintli oyuncu Vaishali Takkar 30 yaşından hayatını kaybetti. Vaishali Takkar kimdir? Vaishali Takkar neden öldü?
Vaishali Takkar 15 Temmuz 1992'de Hindistan'da dünyaya geldi. Madhya Pradesh , Ujjain'de büyüdü. Takkar'ın ilk televizyon dizisi, 2015'ten 2016'ya kadar Sanjana'yı oynadığı Yeh Rishta Kya Kehlata Hai idi. 2016 yılında Yeh Hai Aashiqui'de Vrinda olarak rol aldı .
Ağustos 2016'dan Aralık 2017'ye kadar Colors TV'nin Sasural Simar Ka dizisinde Sidharth Shivpuri ve Rohan Mehra'nın karşısında Anjali Bharadwaj'ı canlandırdı .
2018 yılında SAB TV'nin Super Sisters dizisinde Shivani olarak rol aldı .
Ardından Colors TV'deki Vish Ya Amrit: Sitara'da Netra rolünü canlandırdı .
Kasım 2019'dan Haziran 2020'ye kadar, Manmohini 2'de Ananya/Mansi'yi canlandırdı .
ÖZEL HAYATI
26 Nisan 2021'de Dr. Abhinandan Singh ile nişanlandı.
VAİSHALİ TAKKAR NEDEN ÖLDÜ?
Vaishali Takkar, Indore'deki evinde asılı halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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