Vaishali Takkar kimdir? Vaishali Takkar neden öldü?

16 Ekim 2022 Pazar, 15:37

Vaishali Takkar 15 Temmuz 1992'de Hindistan'da dünyaya geldi. Madhya Pradesh , Ujjain'de büyüdü. Takkar'ın ilk televizyon dizisi, 2015'ten 2016'ya kadar Sanjana'yı oynadığı Yeh Rishta Kya Kehlata Hai idi. 2016 yılında Yeh Hai Aashiqui'de Vrinda olarak rol aldı .

Ağustos 2016'dan Aralık 2017'ye kadar Colors TV'nin Sasural Simar Ka dizisinde Sidharth Shivpuri ve Rohan Mehra'nın karşısında Anjali Bharadwaj'ı canlandırdı .

2018 yılında SAB TV'nin Super Sisters dizisinde Shivani olarak rol aldı .

Ardından Colors TV'deki Vish Ya Amrit: Sitara'da Netra rolünü canlandırdı .

Kasım 2019'dan Haziran 2020'ye kadar, Manmohini 2'de Ananya/Mansi'yi canlandırdı .

ÖZEL HAYATI

26 Nisan 2021'de Dr. Abhinandan Singh ile nişanlandı.

VAİSHALİ TAKKAR NEDEN ÖLDÜ?

Vaishali Takkar, Indore'deki evinde asılı halde ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.