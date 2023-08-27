Kırtasiye fiyatları el yakıyor! Piyasada 'ikinci el defter' dönemi

Yayınlanma: 27.08.2023 - 03:00

Güncelleme: 27.08.2023 - 03:00

Okulların açılmasına az bir zaman kaldı. Veliler ve öğrenciler ise kırtasiye ve kıyafet alışverişi telaşına girdi. Art arda gelen zamlarla pahalanan okul ihtiyaçları velileri kalitesiz ürünlere veya ikinci ele yönlendiriyor. Bazı kırtasiyelerde ikinci el eşyalar ve az kullanılmış defterler satılmaya başlandı. İnternette yer alan bazı kitapçılarda da daha düşük fiyata kullanılmış defterler satılıyor. Velilerin ve esnafın ekonomik krizden nasıl etkilendiğini yerinde görmek için Eminönü’ne gittik. Yıllardır burada çalışan esnaflar satışlarının düştüğünü ve ailelerin alışveriş yaparken zorlandığını dile getirdi.

‘SATIŞLAR KÖTÜ’

30 yıldır kırtasiyelere defter satan toptancı Murat Kara, daha önce okul zamanı satışlarda yoğunluk olduğunu fakat bu yıl düşüş olduğunu söyledi. Kara, “Bu sene satışlar çok kötü. Fiyatlar çok arttı. Paket defterler 100 liradan 300 liraya çıktı. Önceden kırtasiyeciler gelip tereddüt etmeden ihtiyacını alıp gidiyordu. Alım gücünün düşmesiyle şu an istediklerini alamıyorlar, ihtiyaçları kadar alışveriş yapıyorlar, fazlasını alamıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘ÇANTA ALAMIYORLAR’

Okul alışverişlerinin olmazsa olmazlarından birisi de çanta. 17 yıldır çantacılık yapan Tunay Bilge, satışlarda düşüş olduğunu kaydetti. Bilge, “Fiyatlar geçen yıla göre neredeyse iki kat artmış durumda. İnsanlar çocuklarına çanta alamıyorlar. Haklı olarak pazarlık üstüne pazarlık yapıyorlar. Veliler daha uygun çantalara yöneliyor fakat onların da kaliteleri çok düşük. Fiyatlar 350-1500 lira arası değişiyor. Genelde 350 lira olan çantaya yöneliyorlar fakat o da bir seneyi çıkarmıyor” dedi. Dükkânlarının küçük olmasına karşın önceden okul dönemlerinde beş kişinin sürekli çalıştığını dile getiren Bilge, “Bu sene okulların açılmasına az bir süre kalmasına rağmen oturuyoruz. İnsanlar çantaların fiyatlarını soruyorlar ve gidiyorlar” dedi.

Bir başka esnaf kırtasiyeci Yağız Revaha Aslan ise “Geçen sene bu zamanlarda dükkân daha hareketli oluyordu. Fiyatlar ise geçen seneye göre minimum yüzde 50 artış gösterdi. Çanta ve kalemliklerde ise yüzde yüz zam oldu” diye konuştu.