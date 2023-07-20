İYİ Partili Ömer Karakaş: Cep boş, sofra boş, borç defteri dolu!
Market raflarındaki son durumu inceleyen İYİ Partili Ömer Karakaş fiyatların katlandığını belirterek “Artışlar bazı gıda ürünlerinde yüzde 100’ü geçmiş durumda” dedi.
AKP’nin yanlış ekonomi politikası yurttaşı vurdu. Temel gıdalarda fiyatlar uçtu. Geçen yıl bir yana sadece üç ayda bile büyük artış var. Dar gelirlinin sofrasındaki makarnanın fiyatı bile bir yılda 7.35 TL’den 24.90 TL’ye çıktı. Kuşbaşı etin ise yanına bile yaklaşılamıyor. Sadece üç ayda yaklaşık yüzde 57’lik artış var.
İYİ Parti Aydın Milletvekili Ömer Karakaş, “Vatandaşımızın cebi boş, sofrası boş, bir tek borç defteri dolu” dedi. Enflasyondaki artışın yurttaşın sofrasını vurduğunu belirten Karakaş, “İktidar 20 yıldır vatandaşı enflasyona ezdirmediğini söylese de rakamlar bunun aksini ortaya koyuyor” dedi.
(Ömer Karakaş)
Karakaş, kirasını, faturalarını zar zor ödeyen yurttaşın en temel gıda maddelerini bile almakta zorluk çektiğini vurgulayarak, “Milletimizin sofrasındaki yumurta bile lüks oldu. Vatandaş taş mı yiyecek?” diye sordu. TL’nin hızla değer kaybına dikkat çeken Karakaş, “Yıl başından bu yana tüketici kredileri 310 milyar lira artarak 1 trilyon 430 milyar liraya, kredi kartı borçları ise 343.7 milyar lira büyüyerek 798 milyar liraya kadar çıktı. Vatandaşlarımız borç içinde” ifadelerini kullandı.
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