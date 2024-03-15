Kız çocuklarına sakal takıldı
Sivas Ülkü İmam Hatip Ortaokulu’ndaki “Ramazan Sokağı” dualarla açılırken öğrencilere de ramazan ayına özel kıyafetler giydirildi.
Eğitimde gericileşme adımları tüm hızıyla sürüyor. Özellikle ÇEDES projesiyle bilimsel eğitim hedef alınırken ramazan ayıyla birlikte okullarda etkinlikler de başladı. Sivas’taki okullarda “Ramazan Sokağı” adında etkinlik alanlarının açıldığı öğrenildi. Sivas Ülkü İmam Hatip Ortaokulu’ndaki sokak açılışına Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener de katıldı. Bir erkek çocuğuna imam kıyafeti giydirilirken, kız öğrencilere sahte sakal takılarak Hacivat ile Karagöz oynatıldı.
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