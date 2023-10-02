Kız yurdunu işletmeye açtılar

Yayınlanma: 02.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.10.2023 - 03:00

Orhan Kalkan yurt olarak bağışladığı alanın tekrar kız öğrencilere verilemesini talep ederek şöyle konuştu:

“Kalecik’te 500-600 öğrencili meslek yüksekokulu var ancak o çocukların bir tane bile yurdu yok. Civar köylerden sadece 100 tane kız çocuğu taşımalı şekilde okullara gidip geliyor. Fen lisesi yurdu şehrin dışında ve sıkışık, çocuklar zor durumda. Böylesine bir ihtiyaç varken yurdun işletmeye çevrilmesi olumlu değil. Eğitimin kalitesini yükseltmek için hayırsever eğitimciler teşvik edilmedi.”

Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da duruma tepki göstererek “Bürokratların eş dost ağırlama tesisi gibi kullanılan öğretmenevleri ticari otel değildir. Bir partinin propaganda binası değildir” ifadesini kullandı.