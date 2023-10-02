Kız yurdunu işletmeye açtılar
Akademisyen ve emekli bürokrat Orhan Kalkan, Ankara Kaleiçi’nde arazisini kız öğrenci yurdu olması şartıyla MEB’e bağışladı. Sekiz katlı ve 121 öğrenci kapasiteli yurt 2016 yılında faaliyete geçti. Ancak depremzede yurttaşların kalacağı gerekçesiyle yurt boşaltıldı. Yurt il milli eğitim müdürlüğü ve kaymakamlık kararıyla öğretmenevine dönüştürüldü.
Orhan Kalkan yurt olarak bağışladığı alanın tekrar kız öğrencilere verilemesini talep ederek şöyle konuştu:
“Kalecik’te 500-600 öğrencili meslek yüksekokulu var ancak o çocukların bir tane bile yurdu yok. Civar köylerden sadece 100 tane kız çocuğu taşımalı şekilde okullara gidip geliyor. Fen lisesi yurdu şehrin dışında ve sıkışık, çocuklar zor durumda. Böylesine bir ihtiyaç varken yurdun işletmeye çevrilmesi olumlu değil. Eğitimin kalitesini yükseltmek için hayırsever eğitimciler teşvik edilmedi.”
Eğitim-İş Genel Başkanı Kadem Özbay da duruma tepki göstererek “Bürokratların eş dost ağırlama tesisi gibi kullanılan öğretmenevleri ticari otel değildir. Bir partinin propaganda binası değildir” ifadesini kullandı.
Player Alanı
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- İçişleri Bakanlığı'na bombalı saldırı girişimi!
- Çatışma anı ortaya çıktı!
- 'Uyarıyorum, o görüntüleri silsinler'
- İşte İçişleri Bakanlığı önündeki patlama anı!
- Saldırının ardından Bakan Yerlikaya'yı sorumlu gösterdi
- Soylu'ya yakın Ebabil Harekatı'ndan ilginç paylaşım
- Fatih Altaylı'dan Dilan Polat ve Engin Polat'a teşekkür
- Saldırı öncesi gaspedip öldürmüşler
- Özgür Özel'den 'istifa' açıklaması
- Uzman çavuşlar kadınları taciz etti iddiası!