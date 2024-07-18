‘Kolay istihdamlı üniversite kontenjan azaltmaya bahane’
Özvar: “Gençlerin istihdam piyasasına girmesini zorlaştıracak programlar yerine daha kolay iş bulmalarını sağlayacak programlar tasarlıyoruz.”
Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, “Gençlerin istihdam piyasasına girmesini zorlaştıracak programlar yerine daha kolay iş bulmalarını sağlayacak programlar tasarlıyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Eğitim-İş İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şube Başkanı Elbey Kale “Özvar’ın söylemi açıklanmaya muhtaçtır. En temel alanlarda bile gençlerin istihdam edilemediği Türkiye’de söz konusu yeni istihdam alanlarının ne olduğu tartışma konusudur. Bu alanlar YÖK başkanı tarafından da belirtilmemiştir. Yeni alanların açılması ve istihdama ihtiyaç duyulması için ülkenin ekonomisinde yapısal değişimlerin yaşanması ve yeni istihdam alanlarının oluşması şarttır. Ancak Türkiye’de kriz ortamında bu yönde bir gelişme olmadığı gibi başkanın ifade ettiği alanları söylememiş olması bu ifadenin kontenjanların azaltılmasına yönelik bir gerekçe olmaktan öteye gitmediğini düşündürmektedir” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- İşte Ulusal Kriminal Büro'nun Sarıgül incelemesi
- 'Erdoğan açıklayacak' dedi, tarih verdi!
- İlk 3 sırada CHP'li isimler var: Erdoğan kaçıncı oldu?
- Destici'den 'belgeli' yanıt
- Büfeye verilen ceza belli oldu!
- Mustafa Sarıgül'den 'video' açıklaması
- Mustafa Sarıgül'den yeni 'video' açıklaması
- ‘Böcek yedirdiler, yüzümü tekmelediler’
- 'Kriminal büro yaptığı incelemede...'
- 'Soruyoruz, çıkıp özür dileyecek mi?'