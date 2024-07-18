‘Kolay istihdamlı üniversite kontenjan azaltmaya bahane’

Yayınlanma: 18.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 18.07.2024 - 04:00

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Erol Özvar, “Gençlerin istihdam piyasasına girmesini zorlaştıracak programlar yerine daha kolay iş bulmalarını sağlayacak programlar tasarlıyoruz” şeklinde açıklama yaptı. Eğitim-İş İzmir 4 No’lu Yükseköğretim Şube Başkanı Elbey Kale “Özvar’ın söylemi açıklanmaya muhtaçtır. En temel alanlarda bile gençlerin istihdam edilemediği Türkiye’de söz konusu yeni istihdam alanlarının ne olduğu tartışma konusudur. Bu alanlar YÖK başkanı tarafından da belirtilmemiştir. Yeni alanların açılması ve istihdama ihtiyaç duyulması için ülkenin ekonomisinde yapısal değişimlerin yaşanması ve yeni istihdam alanlarının oluşması şarttır. Ancak Türkiye’de kriz ortamında bu yönde bir gelişme olmadığı gibi başkanın ifade ettiği alanları söylememiş olması bu ifadenin kontenjanların azaltılmasına yönelik bir gerekçe olmaktan öteye gitmediğini düşündürmektedir” diye konuştu.