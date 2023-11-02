Konum takip uygulaması Findmykids’in pil seviyesi gösterme özelliğiyle çocuklar güvende, aileler huzurlu

Yayınlanma: 02.11.2023 - 12:43

Güncelleme: 02.11.2023 - 12:43

Ebeveynlerin kullanımına yönelik mobil uygulamaların küresel pazar büyüklüğü 2022’de 640 milyon doları aştı. Pazarın %14,6'lık bileşik büyüme oranıyla genişleyerek 2028 yılına kadar 1,5 milyar dolara yaklaşması bekleniyor. Ebeveynlerin en çok kullandıkları uygulamaların başında konum takibi yapanlar geliyor. Bunlardan biri olan Findmykids, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 170 ülkede 3,5 milyon ebeveyn tarafından kullanılıyor. Akıllı telefonlara veya GPS özellikli saatlere yüklenebilen uygulama, pil seviyesi gösterme özelliğiyle çocukların güvende, ailelerin huzurlu olmasını sağlıyor.

Findmykids’in verilerine göre, Türkiye’de çocukların üçte birinin telefonlarının pil seviyesi, ev dışındayken %20’nin altına kadar düşüyor. Ayrıca her 100 çocuktan 6’sı ev dışındayken telefonlarını, pili tamamen bitene kadar şarj etmiyor. Dünya genelinde de benzer oranlarda seyreden veriler, çocukların telefonlarının aniden kapanma riskini ortaya koyuyor. Findmykids, ailelerin çocuklarına erişmesinin önünde ciddi bir engel oluşturan bu durumu ortadan kaldırmak için uygulamanın pil seviyesi gösterme özelliğini hatırlatıyor.

PİL SEVİYESİ GÖSTERME ÖZELLİĞİ İLETİŞİMİN SÜREKLİLİĞİNİ SAĞLIYOR

Findmykids Ülke Müdürü Neşen Yücel, çocuklarının güvenliği için takipte olan ailelerin, pil seviyesini gösterme özelliği sayesinde yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçebildiğini belirterek “Günümüzde çocuklar hem sosyal medyayı aktif olarak kullanıyor, hem de video izlemeyi çok seviyor. Bu durum, telefonlarının pil seviyesini hızla düşürüyor. Findmykids ile çocukların telefonunun pil seviyesi anlık olarak takip edilebilir. Aynı zamanda pil seviyesi belirli bir seviyenin altına indiğinde, ebeveynlere telefonun şarj edilmesi gerektiği hatırlatılıyor. Böylece gün içinde pil seviyelerini kontrol etme zorunluluğu da ortadan kalkıyor. Pil seviyesi gösterme özelliği, yalnızca çocukların aileleriyle kesintisiz iletişim kurmasında ve kendini güvende hissetmesinde değil, cihaz kullanımı açısından sorumluluk bilinci edinmesinde de büyük öneme sahip” dedi.

“ÇOCUKLARIN TELEFONLARININ ŞARJ DURUMUNU KONTROL ETMESİ ÖNEMLİ”

Ailelerin çocuklarından haberdar olmasını sağlayan uygulamanın özelliklerini aktaran Neşen Yücel, daha fazla güvenlik için alınabilecek tedbirleri hatırlattı: “İletişimde bir aksaklık yaşanmaması için çocuklara telefonun pil seviyesini düzenli bir şekilde kontrol etmeyi öğretmek çok önemli. Çocuklar bunu bir sorumluluk olarak üstlenmeli ve gerekli olabileceğini düşündükleri zamanlarda şarj cihazını yanlarına almalı. Çocuklara telefonunu her gece şarja takma alışkanlığı kazandırmak da telefonun kapanma riskini ortadan kaldırmaya yardımcı olur.”

Findmykids uygulamasını kullanarak çocukların konumlarının anlık olarak takip edilebildiğini söyleyen Neşen Yücel, telefonların pilinin bitmesi durumunda uygulamaların işlevsiz hale geldiğini söyleyerek, “Söz konusu olan çocuklarsa, her duruma hazırlıklı olmak lazım. Çocuğa telefonunun şarjı azaldığında neler yapabileceğini öğretmek, olumsuz durumların yaşanmasının önüne geçebilir. Örneğin telefonunun pili bitmek üzereyse ve kısa süre içinde şarj etme olanağı yoksa, çocuğa telefonu düşük güç moduna nasıl alabileceğini göstermek yararlı olabilir. Bu işlemin nasıl yapılacağını arada sırada hatırlamak da çocuğun bu işlemi alışkanlık haline getirmesini sağlar” diye konuştu.

"ÇOCUKLAR ACİL DURUMLARDA AİLELERİNŞN TELEFONUNA SOS SİNYALİ GÖNDEREBİLİR”

Ailelerin çocuklarıyla iletişimlerinin kesintisiz devam etmesi için harita üzerinde konum takip etmekten çok daha fazla özelliği bir arada sunduklarını ifade eden Findmykids Ülke Müdürü Neşen Yücel, “Findmykids uygulamasını kullanarak çocukların telefon kullanım alışkanlıklarını yakından takip etmek ve şarjının daha uzun dayanmasını sağlamak mümkün. Bununla birlikte uygulamanın ‘yüksek ses’ özelliği sayesinde, çocukların telefonu sessiz modda olsa ve aramalara cevap vermese bile, ebeveynler telefonunun sesli çalmasını sağlayabilir. En önemlisi de çocuklar, kendini güvende hissetmediklerinde ya da acil bir durumda, tek dokunuşla anne babasının telefonuna SOS sinyali göndererek imdat çağrısı yapabilir” dedi.



