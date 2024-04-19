Köy Enstitüleri İzmir’de konuşuldu

Yayınlanma: 19.04.2024 - 12:30

Güncelleme: 19.04.2024 - 12:38

Ulusal Eğitim Derneği, Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Konak Şubesi ve Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği (YKKED) İzmir Şubesi, Köy Enstitüleri’nin kuruluşunun 84. yıldönümünü Konak Belediyesi Türkan Saylan Kültür Merkezi düzenlediği söyleşi ile kutladı. Yoğun bir katılımın olduğuyu etkinlikte konukların ayakta kaldığı görüldü.

Ulusal Eğitim Derneği Genel Başkanı Osman Gazi Oktay'ın sunumunu yaptığı etkinliğin açış konuşmasını, YKKED İzmir Şubesi Başkanı Özgün Utku yaptı.

Ulusal Eğitim Derneği İzmir Şubesi Başkanı, 9 Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Uluslararası Hukuk Anabilimdalı öğretim üyesi Münevver Aktaş’ın kolaylaştırıcısı olduğu panelde de ADD Genel Başkan Danışmanı-Yazar Ahmet Gürel, Köy Enstitülerinin kurucusu Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel'in torunu, Şair Can Yücel'in Kızı-Akademisyen Güzel Yücel Gier ve Köy Enstitüsü Mezunu-Yazar Mevlüt Kaplan eğitim sistemini anlattı.

KÖY ENSTİTÜLERİ’Nİ ANLATTILAR

Ahmet Gürel'in ''Köy Enstitüleri Destanı'' adını verdiği, bugün tamamına yakınını yitirdiğimiz Köy Enstitüsü mezunlarıyla yaptığı kayıtları içeren görsel sunumu, konuklar nefeslerini tutarak izledi. Gözleri nemlendiren belgeselde YKKED’nin kuruluşuna büyük katkısı olan Halil Vural ve Yusuf Balaban'la yapılan röportajları ilgi çekti. Güzel Yücel Gier, dedesi ve babasının köy enstitülerine ilişkin kendisine anlattıklarını aktardığı ve köy enstitüsü mezunları üzerinde yaptığı gözlemleri anlattığı konuşma sonrası sözü, köy enstitüsü mezunu Mevlüt Kaplan aldı. Belgeselden çok etkilenen Mevlüt Kaplan, ''Keşke bugün aramızda olsalardı.'' diyerek başladığı konuşmasında; Köy Enstitülerinin fikir babasının Hasan Ali Yücel, fikrin yaşama geçmesinde İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'un emeğine dikkat çekti.

Şair Cengaver Akbaş, Can Yücel'in babası için kaleme aldığı ''Hayatta Ben En Çok Babamı Sevdim'' ve kendisinin İsmail Hakkı Tonguç için yazdığı ''Köy Enstitüleri- İsmail Hakkı Tonguç Hoca'ya'' adını verdiği şiirler ile devam eden etkinlikte ADD Konak Şubesi Korosu, Deniz Aygün Araal şefliğinde ''Ziraat Marşı, Öğretmen Okulları Marşı ve enstitülerde müzik dersi veren Aşık Veysel'in Kara Toprak''ını söyledi.