Köy Enstitülerinin 85'inci yılı Samsun'da kutlandı: Yeni bir eğitim devrimine ihtiyacımız var

Yayınlanma: 18.04.2025 - 11:08

Güncelleme: 18.04.2025 - 11:08

Köy Enstitülerinin 85'inci kuruluş yıldönümü; Eğitim-İş, CHP Samsun İl Başkanlığı Atatürkçü Düşünce Derneği Samsun Şubesi, Yeni Kuşak Köy Enstitüleri Derneği, Samsun Eğitim Derneği, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, Samsun Ladik Akpınar Mezunları Derneği ve Samsun Köy Enstitüleri Mezunları Derneği tarafından Samsun, İlkadım'da kutlandı. Onur Anıtı'na çelenk bırakıldı, Ladik Akpınar Köy Enstitüsü ziyaret edildi.

'CUMHURİYETİN IŞIĞIDIR'

Köy Enstitülerinin kuruluşunun 85. yıl dönümü kutlayan Eğitim-İş Genel Eğitim Sekreteri Veli Fırat Şimşek, "Cumhuriyet bir halkı kulluktan vatandaşlığa yükseltmiştir ve şunu demişti: 'Sizler Cumhuriyet aracılığı ile bu ülkenin yöneticisi dâhil her şeyi olabilirsiniz.' İşte Köy Enstitülerinin ışığı da Cumhuriyetin ışığının ta kendisidir. Cumhuriyetin ışığı Köy Enstitülerinden doğmuştur. Köy Enstitüleri projesini düşünmek bile bir eğitim devrimidir" dedi.

'EĞİTİM DEVRİMİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Cumhuriyete saldırının en çok yapıldığı dönemde olunduğunu söyleyen Şimşik, "Yeni bir eğitim devrimine ihtiyacımız var. O günün devrimi Köy Enstitüleri'ydi. Gericileri ve toprak ağalarını yok etti. Tekrar laik, bilimsel, demokratik eğitim icin cumhuriyetçiler hep birlikte mücadele edip yeni bir devrim yapmalı" ifadelerini kullandı.











