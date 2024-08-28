'Köy öğrencilerine çifte standart'

Yayınlanma: 28.08.2024 - 17:23

Güncelleme: 28.08.2024 - 17:23

CHP Milli Eğitim Bakanlığı'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında Bolu'nun ardından Bilecik'e geçti. Özçağdaş, Bilecik'te Vadi Park Aile Yaşam Merkezi'nde eğitimcilerle bir araya geldi. Özçağdaş'a Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir eşlik etti. Ardından basın açıklaması yapan Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e Öğretmenlik Meslek Yasası'na ilişkin eleştirilerde bulundu. Özçağdaş, Bakan Tekin'e "Arzu ediyorsanız CHP'yi dahil etmeyerek tüm eğitim sendikalarımızı, eğitim fakültelerimizin dekanlarını, eğitimde görev alan meslek kuruluşlarını davet edin. Kapsamlı bir kanun teklifi hazırlayın" çağrısında bulundu. Özçağdaş, böyle bir çalışma sonucu ortaya bir anlaşma çıkması durumunda CHP olarak destek vereceklerini de ekledi.



'VERDİKLERİ VAATLERİ UNUTTULAR'

Özçağdaş, Bakan Tekin'in atamalar için Danıştay kararını beklediğini açıklamasına ilişkin de konuştu. Özçağdaş, "Türkiye Yüzyılı Maarif modelinin de yürütmeyi durdurma davası var. Ama onu yangından mal kaçırır gibi hiçbir pilot çalışması yapmadan çocuklarımızı tamamen bir deneysel sürece sokma telaşı içerisindesiniz. Onu da bekleyin. Türkiye'yi bu cenderenin içine sokmayın" ifadelerini kullandı. AKP'nin seçim sürecinde mülakatları kaldırma vaadini verdiğini anımsatan Özçağdaş, "Maalesef AKP, 1 milyon öğretmenin oyunu almak için söylediği vaati tamamen unutmuş gibi görünüyor" diye konuştu.

'BAKAN DUYMAZLIKTAN GELİYOR'

Türkiye'de iki farklı okul öncesi programın yer aldığına dikkat çeken Özçağdaş, "Bu bile başlı başına bakanlığınızdan ayrılmanız gerektiğini gösterir. Çıksın, 'Şöyle bir sebebi var' desin. Aylardır söylüyorum. Sayın bakan duymazlıktan geliyor" dedi.

'KÖYLERE YAPILAN EN BÜYÜK HAKSIZLIK'

Özçağdaş, gittiği tüm illerde köy okullarının kapatılmasına ilişkin sorunların gündeme geldiğini söyledi. Bu kapsamda Özçağdaş, "Köy okullarının kapatılması, köylere yapılacak en büyük haksızlıklardan biridir. Taşımalı eğitim bir garabettir. Mümkün olduğunca az yapılmalıdır. Çocuklar kendi sosyal çevrelerinde, kendi coğrafi koşullarında nitelikli eğitimle geleceğe hazırlanmalıdır" ifadelerini kullandı.

'ÖĞRENCİYE ÇİFTE STANDART'

Özcağdaş, Bilecik'te yaşanan bir olayı da gündeme getirdi. Tasarruf genelgesiyle birlikte okula 30 kilometre uzaklıkta oturan öğrencilerin yatılı okuması kararının alındığını belirten Özçağdaş, "Genelgeye bile uyumuyor. 30 kilometreden aşağıda olan çocuklar bile yurtlara yerleştiriliyor. Ama ne hikmetse imam hatip okuyan çocuklar kapsam dışında tutuluyor. Her alanda çifte standart uygulamak zorunda değilsiniz" diye konuştu. Basın açıklamasının ardından Özçağdaş, sırasıyla il başkanlığı, belediye başkanlığı, rektörlük, Sanayi ve Ticaret Odası ziyaretleri gerçekleştirecek. Emeklilerle çay içecek olan Özçağdaş akşam saatlerinde halk buluşması düzenleyecek.