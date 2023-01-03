KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2'nin sonuçları adaylar tarafından merak ediliyor. KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?
KPSS-2022/2 bazı kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.
KPSS 2022/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.
KPSS 2022/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 03 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Memur ve emeklinin zammı belli oldu!
- Memur ve memur emeklisi zam oranı belli oldu!
- Kulislerde konuşulan 2 önemli iddia
- Ateş'in öldürülmesine ilişkin önemli iddia
- Arnavutluk'ta Sylvinho dönemi
- Mutfak tüpüne dev zam!
- 'Külliye'den birilerinin geldiğini' söylemiş
- Demirtaş'ın formülü: Muhalefete kesinlikle kazandıracak
- ENAG aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı
- Bahçeli adını bile anmadı