KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları açıklandı mı? KPSS 2022/2 yerleştirme sonuçları nasıl öğrenilir?

03 Ocak 2023 Salı, 17:56

KPSS-2022/2 bazı kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları açıklandı.

KPSS 2022/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

21-28 Aralık 2022 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2022/2 bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

KPSS 2022/2 YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, 03 Ocak 2023 tarihinde saat 15.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle erişebilecektir.

