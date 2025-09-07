KPSS A Grubu Genel Yetenek - Genel Kültür sınavı tamamlandı. Kamuda çalışma hayali kuran binlerce aday, KPSS sonuçlarını beklemeye koyuldu. Peki, KPSS 60, 70, 75, 80, 85, 90 puanla nereye girilir?

KPSS ATAMA PUANLARI BEKLENİYOR

2025 KPSS A Grubu için sınav 7 Eylül Pazar günü yapıldı. Sınava katılan adayların atanabilmeleri için genellikle 70 puan ve üzeri almaları gerekiyor. Beklenen atama puanları ise henüz duyurulmadı. ÖSYM tarafından kısa süre içerisinde kılavuz yayımlanıyor olacak.

Sınav puanı, sonuçların açıklanması ardından 2 yıl geçerli oluyor.

KPSS A GRUBU PUAN TÜRLERİ

Sınav kapsamında personel alımı yapacak kurum ve kuruluşların ilgilendikleri puan türleri şöyle: KPSSP39, KPSSP40, KPSSP41, KPSSP42, KPSSP43, KPSSP44, KPSSP45, KPSSP46, KPSSP47, KPSSP48.

KPSS A GRUBU PUANI İLE ATAMA YAPILAN YERLER

Bakanlıklar, bunların başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına atama yapılır.

Bu sınavla; kamu kurum ve kuruluşlarına ait Müfettiş Yardımcılığı, Uzman Yardımcılığı, Denetmen Yardımcılığı gibi kadrolarda çalışma şansı oluyor.