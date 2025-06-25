'KPSS lisans sınavı ne zaman?' binlerce aday tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Peki, KPSS başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor? KPSS lisans sınavı ne zaman?

KPSS BAŞVURU EKRANI AÇILDI MI?

KPSS başvuru ekranı henüz açılmadı. KPSS başvuruları yarın itibari ile başlayacak.

KPSS başvuruları 26 Haziran-10 Temmuz tarihleri aralığında alınacak. KPSS başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından başvurular ais.osym.gov.tr adresi üzerinden alınacak. Adaylar TC kimlik numarası ve şifre girdikten sonra başvuru işlemlerini yapabilecek.

KPSS LİSANS NE ZAMAN?

KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

KPSS sonuçları 10 Ekim 2025 tarihinde açıklanacak.