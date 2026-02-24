KPSS 2026 sınav ve başvuru tarihleri, bu yıl sınava katılmayı planlayan milyonlarca adayın gündeminde yer alıyor. Peki, KPSS başvuruları ne zaman başlıyor? 2026 KPSS ortaöğretim, önlisans ve lisans ne zaman? İşte ayrıntılar...

2026 KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

KPSS başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; KPSS Lisans başvuruları 1–13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. KPSS Ön Lisans başvuruları 29 Temmuz 2026’da başlayıp 10 Ağustos 2026’da sona erecek. KPSS Ortaöğretim başvuruları ise 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak ve 8 Eylül 2026 tarihinde tamamlanacak.

KPSS SINAV TAKVİMİ 2026

KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS Ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS Ön Lisans 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. KPSS Ön Lisans sonuçları 30 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.

KPSS lisans oturumları;

KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür ) 6 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 1. gün 12 Eylül 2026

KPSS Lisans (Alan Bilgisi ) 2. gün 13 Eylül 2026 tarihlerinde uygulanacak.

KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde açıklanacak.