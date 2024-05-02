Yayınlanma: 02.05.2024 - 12:42

Güncelleme: 02.05.2024 - 12:42

2024 KPSS lisans sınavı başvuruları, kamu, kurum ve kuruluşlarında çalışabilmek için sınava girecek adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM tarafından yayımlanan KPSS takvimi sonrasında başvuru tarihleri belli oldu. Peki, KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? 2024 KPSS sınavı ne zaman? KPSS başvuru şartları neler?

2024 KPSS LİSANS SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 sınav takvimi sonrasında KPSS başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre; KPSS lisans sınavı başvuruları 3-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında alınacak.

2024 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 14 Temmuz'da, Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da, 2. gün oturumları 21 Temmuz'da yapılacak. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 4 Ağustos'ta düzenlenecek.