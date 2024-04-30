Mayıs ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne zaman sona erecek?
Ramazan Bayramı nedeniyle nisan ayı ödemeleri erken bir tarihte yatan vatandaşlar, mayıs ayı ödemelerinin hesaplara geçeceği tarihi araştırıyor. Peki, Mayıs ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne zaman sona erecek?
Aile Destek Programı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hak sahiplerinin hesabına her ay düzenli olarak yatırılıyor. Peki, Mayıs ayı Aile Destek Ödemesi ne zaman yatacak? Aile destek ödemesi ne zaman sona erecek?
MAYIS AYI AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Aile Destek Programı kapsamında ailelere yapılacak ödemeler hanede kişi başına düşen aylık gelire göre belirleniyor. Aile Destek Programı Mayıs ödemelerinin, ayın 15'i ile 31'i arasında yapılıyor.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
Aile Destek Programı ödemeleri, aylık olarak hazırlanan ödeme listeleri çerçevesinde merkezi olarak yapılmaktadır. 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecektir. 12 aylık ödeme döneminin son ödemesi 2024 yılı Haziran ayı için olup bu dönemin ödemesi takip eden Temmuz ayında gerçekleştirilerek söz konu destek programı sona erecektir.
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