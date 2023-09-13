Yayınlanma: 13.09.2023 - 14:18

Güncelleme: 13.09.2023 - 14:18

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'na katılan adayların branş bazındaki sıralamaların açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Peki, KPSS branş sıralaması açıklandı mı? KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS branş sıralaması nereden öğrenilir?

KPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'na katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını açıkladı.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'na giren adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarına erişebilecekler