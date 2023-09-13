KPSS branş sıralaması açıklandı mı? KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS branş sıralaması nereden öğrenilir?

ÖSYM'nin 2023 KPSS branş sıralamalarını ne zaman ilan edeceği merak ediliyor. Peki, KPSS branş sıralaması açıklandı mı? KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS branş sıralaması nereden öğrenilir?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.09.2023 - 14:18
KPSS branş sıralaması açıklandı mı? KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS branş sıralaması nereden öğrenilir?
Abone Ol google-news

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'na katılan adayların branş bazındaki sıralamaların açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Peki, KPSS branş sıralaması açıklandı mı? KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS branş sıralaması nereden öğrenilir?

KPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'na katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını açıkladı.

KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'na giren adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarına erişebilecekler


Player Alanı
açıklandı branş sıralaması ösym kpss

İlgili Haberler

KPSS sonuçları açıklandı! KPSS 2023 sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS ÖABT sonuç sorgulama...

KPSS sonuçları açıklandı! KPSS 2023 sonuçları nasıl öğrenilir? KPSS ÖABT sonuç sorgulama...
Vakıflar Genel Müdürlüğü ne kadar personel alımı yapacak, başvuru şartları neler? VGM ne zaman personel alacak, KPSS şart mı?

Vakıflar Genel Müdürlüğü ne kadar personel alımı yapacak, başvuru şartları neler? VGM ne zaman personel alacak, KPSS şart mı?

En Çok Okunan Haberler