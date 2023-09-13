KPSS branş sıralaması açıklandı mı? KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS branş sıralaması nereden öğrenilir?
ÖSYM'nin 2023 KPSS branş sıralamalarını ne zaman ilan edeceği merak ediliyor. Peki, KPSS branş sıralaması açıklandı mı? KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS branş sıralaması nereden öğrenilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'na katılan adayların branş bazındaki sıralamaların açıklanıp açıklanmadığı araştırılıyor. Peki, KPSS branş sıralaması açıklandı mı? KPSS branş sıralaması ne zaman açıklanacak? 2023 KPSS branş sıralaması nereden öğrenilir?
KPSS BRANŞ SIRALAMASI AÇIKLANDI MI?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi, 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'na katılan adayların sınav sonuçlarına göre branş bazında sıralamalarını açıkladı.
KPSS BRANŞ SIRALAMASI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 KPSS A Grubu ve Öğretmenlik Seçme Sınavı'na giren adaylar, https://ais.osym.gov.tr adresinden vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle branş bazında sıralamalarına erişebilecekler
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Yargıtay üyesi konuştu: 'Soylu'ya operasyon var'
- 'Mafya hesaplaşmasının' sır perdesi aralandı!
- İl Sağlık Müdürlüğü hastaneleri uyardı
- Canlı yayında muhabiri 'taciz' eden erkek tutuklandı
- AKP'li belediye başkanından şikayetçi oldu
- Yarışma başlamadan ortalık karıştı: Herkese meydan okudu
- İstanbul metrolarında sabotaj kamerada!
- AKP seçmeninin 3 büyükşehirde tercihi belli oldu
- Emin Adanur'dan duruşma öncesi Vali ziyareti!
- Benzine dev zam yolda!