Kamu Personel Seçme Sınavı (2025-KPSS) başvurularının sona ermesinin ardından sınav tarihi adaylar tarafından merak konusu oldu. Peki, KPSS Lisans Sınavı ne zaman? 2025 KPSS KPSS sınav yerleri ne zaman açıklanacak?

2025 KPSS LİSANS NE ZAMAN?

KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür) 7 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 1. gün 13 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS A Grubu (Alan Bilgisi) 2. gün 14 Eylül 2025 tarihinde uygulanacak.

KPSS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 KPSS sınav giriş yerleri, ÖSYM tarafından genellikle sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanmaktadır. 2025 KPSS Lisans sınavları; 7 Eylül 2025’te (Genel Yetenek–Genel Kültür) ve 13-14 Eylül 2025’te (Alan Bilgisi oturumları) gerçekleştirilecektir. Bu doğrultuda, sınav giriş belgelerinin Ağustos sonu ile Eylül başı arasında erişime açılması beklenmektedir.