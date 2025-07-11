KPSS-2025/1 tercih kılavuzu yayınlandı ve nitelik kodları da ÖSYM kılavuzunda yer aldı. Bununla birlikte tercih süreci 10-17 Temmuz 2025 tarihleri arasında tamamlanacak. Peki, KPSS merkezi atama 3001, 6225, 7322, 7324, 7348 nitelik kodu nedir? Nitelik kodu ne demek?

KPSS NİTELİK KODLARI NEDİR?

001 NİTELİK KODU: Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak.

6225 NİTELİK KODU: Başvuru şartları arasında “6225: MEB Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası Sahibi Olmak” niteliği aranan kadroları, MEB’den Onaylı Bilgisayar Programcısı Sertifikası, MEB’den Onaylı Bilgisayar Analist Programcı Sertifikası sahibi olanlar da tercih edebileceklerdir.

Öğrenimi sırasında zorunlu/ortak/seçmeli bilgisayar dersi alan ve bu hususu resmi olarak belgeleyen adaylar “6225: MEB Onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikasına Sahip Olmak” niteliğine sahip olarak

değerlendirilecektir.

7324 NİTELİK KODU: TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü (TMO) pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü, atandıkları işyerinde en az üç (3) yıl süre ile görev yapmadan yer değişikliği isteğinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

Afyonkarahisar ili Bolvadin ilçesinde yer alan pozisyonlara atanacak adaylar; bu ilçede bulunan, TMO Genel Müdürlüğüne ait Afyon Alkaloidleri Fabrikasında istihdam edileceklerdir. Fabrikada haşhaş kapsülünden afyon alkaloidleri ve türevleri üretilmekte, üretimle ilişkili teknik bölümlerde vardiya sistemi uygulanmakta ve iş yoğunluğuna göre fazla mesaili çalışılmaktadır.

7348 NİTELİK KODU: Destek Personeli

Kamu kurum ve kuruluşlarının “Destek Personeli” ünvanlı sözleşmeli personel pozisyonlarına atanacak adaylar, kurumlarında genel olarak; her türlü dağıtım, toplama ve taşıma işlemlerini (evrak, eşya, hasta, numune vb.) yapmak; müracaat sahiplerini karşılamak ve yol göstermek; hizmet yerlerinin temizleme, aydınlatma, ısıtma, basit

bakım ve onarım işlerinde çalışmak veya basit iklim rasatlarını yapmak; ilaçlama/boyama yapmak veya tedavi kurumları ile hastanelerin temizliği ve bakımı ile park bahçe bakımı temizliği ile ilgili hizmetleri yapmak üzere istihdam edilecektir.

7322 NİTELİK KODU: DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü pozisyonlarında istihdam edilecek personelin tümü atandıkları işyerinde en az dört (4) yıl süre ile görev yapmadan isteğe bağlı yer değişikliği talebinde bulunamayacak olup adayların tercih yaparken bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

7300 nitelik kodunun kullanıldığı pozisyonlarda görev yapacakların vardiyalı çalışıp çalışmayacakları veya vardiya şekilleri atandıkları havalimanının çalışma saatlerine göre değişiklik göstermektedir. Adayların bu hususu göz önünde bulundurmaları gerekmektedir.

NİTELİK KODU NEDİR?

Tercihler yapılırken uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelenmesi ve uyup uymadığını belirlemek son derece önemlidir. Tercihler belirlenmeden önce sistemde kayıtlı mezun olunan alan/program bilgisi mezun olunan alan/program tablolarından kontrol edilmelidir.