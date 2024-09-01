KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? KPSS Ön Lisans cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
KPSS Ön Lisans sınavı bugün gerçekleştirildi. Memur olmak isteyen adaylar, 120 sorudan oluşan çoktan seçmeli soruları yanıtladı. Peki, KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? KPSS Ön Lisans cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
Bir milyonu aşkın adayın katılımıyla gerçekleştirilen KPSS Ön Lisans sınavı 10.15'te başladı. Peki, KPSS Ön Lisans soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı mı? KPSS Ön Lisans cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
KPSS ÖN LİSANS SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI MI?
ÖSYM, genelde sınavın olduğu aynı günde soru kitapçığının yüzde 10'unu yayınlıyor. Gün içerisinde soruların erişime açılması bekleniyor ancak şu anda soru kitapçığı yayımlanmadı.
KPSS ÖN LİSANS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sonuçlar, 20 Eylül 2024 tarihinde ÖSYM tarafından duyurulacak.
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